李晨毀婚范冰冰！　才許誓言「咱們一起渡過去」…不到1年背棄承諾

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰27日在微博發文宣布與李晨分手，「我們不再是我們！」消息震驚眾人，兩人交往4年，期間一起經歷過不少風波，先前范冰冰因逃漏稅風波，事業陷入低谷，李晨也第一時間跳出力挺，稱會陪對方度過，沒想到最後還是以分手收場。

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▲范冰冰、李晨分手。（圖／翻攝自微博）

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范冰冰在27日晚間在微博上發文：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」而男方隨後也轉發了該則發文，並稱兩人做回朋友，分手消息震驚眾人。

▲李晨、范冰冰分手聲明。（圖／翻攝自微博／李晨）

先前范冰冰因逃漏稅被稅務局調查，形象重創，李晨也一直不離不棄地陪在身邊，甚至在相關單位公開對范冰冰的懲處後，他也第一時間力挺，發文：「甭管多難，咱們一起渡過去。」說好要共度患難，沒想到事隔不到1年，兩人就分手了，讓人不勝唏噓。

范冰冰和李晨的婚事一波三折，在2017年求婚成功後，外界傳聞小倆口原定於2018年完婚，但遇上稅務風波，從工作到生活所有計畫都停擺，好不容易事情告一段落，先前甚至有消息指出2人可能在2月2日結婚，沒想到兩人還是沒能一起走到最後，粉絲也為他們感到難過不已。

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▲李晨去年10月才向范冰冰喊話，承諾會一起度過難關。（圖／翻攝自微博／李晨）