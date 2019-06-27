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范冰冰最後一次合體男友「深夜吃火鍋」　開店李晨站C位…3個月後官宣分手！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星范冰冰27日宣布和李晨分手。她2018年因逃稅遭國稅局調查，被重罰40億台幣，男友雖堅持不離不棄，兩人仍多次爆分手，最後一次被拍到同框，是2018年12月深夜相約吃火鍋。

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨、范冰冰原本結婚倒數，如今宣布分手。（圖／翻攝自微博）

李晨在范冰冰因逃稅風波神隱時，動向格外受到關注，2018年8月被女方前閨蜜邵小珊爆料，「李晨和范冰冰應該已經分手了。」他當時在美國拍戲，受訪時無名指婚戒消失，讓傳聞越滾越大，加上范冰冰37歲生日時，只有7人敢公開在微博祝福，他卻不是7人中的一個，引來外界質疑，好友卜柯文忍不住曬朋友圈慶生截圖澄清，2度打碎分手傳言。

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▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰2018年陷逃稅風波，前閨蜜邵小珊（中）爆情侶檔分手。（圖／翻攝自微博）

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲邵小珊：「李晨和范冰冰應該已經分手了。」（圖／翻攝自微博）

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨無名指婚戒消失，引發外界猜測。（圖／翻攝自微博）

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰37歲生日，李晨並未公開祝福、兩人共同好友曬出朋友圈截圖澄清。（圖／翻攝自微博）

范冰冰遭調查逃稅，消失螢光幕將近大半年，2018年12月被目擊深夜外出吃火鍋，當時李晨先從餐廳出現，她則和助理一起搭車回家，終於被拍到合體。

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨、范冰冰2018年12月被拍到合體吃火鍋。（圖／翻攝自微博）

李晨於年初3月出席范冰冰的美容院開幕活動，當時范丞丞都到場支持，開幕儀式中范冰冰沒有現身，他則是站在中間剪綵，被視為男友站C位。不過他雖求婚范冰冰，卻遲遲沒有更進一步的婚期發表，曾發文告白：「甭管多難，咱們一起渡過去」，還被拍到陪范媽媽接機范丞丞，如今再發文則是證實分手，令外界相當遺憾。

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰繳天價罰金，低調開新店。（圖／翻攝自微博）

▲▼逃稅風波後，李晨、范冰冰多次爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨3月為范冰冰新店開幕剪綵，被視為男友站C位。（圖／翻攝自微博）

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