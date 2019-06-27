看辣妹演唱會太嗨　艾瑪史東爆「坐朋友肩膀摔下」骨折！

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）憑藉著電影《樂來樂愛你》拿下奧斯卡金像獎最佳女主角，實力備受肯定，近來她確定接下《一零一忠狗》的反派「庫伊拉」一角，不過她日前卻被爆出因為看演唱會太嗨，從朋友的肩膀上摔下，導致肩膀骨折，必須休息一段時間才能開工。

▲艾瑪史東被爆出在觀賞辣妹合唱團時，因為太high不小心受傷。（圖／翻攝自IG／Emma Stone）

根據外媒《太陽報》報導，艾瑪史東先前與朋友到倫敦的Wembley球場看辣妹合唱團演唱會，站在搖滾區的她，一度玩得太嗨、得意忘形，直接從朋友的肩膀上摔落，知情人士透露：「她原本以為只是扭傷，但後來才發現是骨折了。」

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▲艾瑪史東曬出多張演唱會當天所拍下的照片。（圖／翻攝自IG／Emma Stone）

消息還稱，艾瑪史東現在正忙於拍攝《一零一忠狗》的前傳《Cruella》，不過如今卻因為受傷，必須休息至少2個月，「她對自己受傷感到非常內疚，因為她的角色必須經常與小狗狗一起跑，所以需要很好的體能。」對於受傷一事，艾瑪史東本人並未做出回應。

▲其中一張照片中可明顯看出她的手纏著固定繃帶。（圖／翻攝自IG／Emma Stone）

不過，艾瑪史東身邊的工作人員向《Entertainment Tonight》透露，艾瑪史東並非是在觀賞演唱會時受傷，而是在家中不小心滑倒才導致肩膀骨折，不過她的傷勢並未影響到工作進度，「《Cruella》如今還在前期籌備的階段，所以她的工作還沒開始，傷癒後也剛好趕上開工。」