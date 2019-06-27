金曲30／WOW！入行20年的「人體音樂資料庫」－DJ Dennis

▲DJ丹尼斯家中櫃子是他的音樂寶庫。（圖／DJ Dennis提供）

文／關韶文

金曲獎倒數3天，不僅金曲邁入第30年意義重大，而Dennis也是「第十年」接下紅毯主持棒，他開心表示，「謝謝每次的轉播單位，從東風到TVBS、台視，謝謝大家都覺得我做得到。」回憶著第一次金曲紅毯主持，「那時候沒有PPT、沒有LED，我們只能看著遠遠的工讀生大字報！」

►點我看更多「第30屆金曲獎」相關新聞

請繼續往下閱讀...

喜歡華語音樂的粉絲一定知道DJ Dennis，不論Hito頒獎典禮或金曲獎，總少不了他的身影，而他的口頭禪「Wow~我是夜貓DJ」更是被陳漢典模仿到爆紅，成了Dennis的另類特色。此外，大家最印象深刻的莫過於他能背熟所有專輯資料，而羅馬絕對不是一天造成的。

▲▼Dennis第十年主持金曲紅毯。（圖／記者季相儒攝）

手握紅毯主持棒10年，Dennis今年給自己一個任務，「希望今年吃螺絲不要超過10個就好了。」談到曾經被網友罵的經驗，Dennis倒是老神在在，「有時候講話真的會比較快，因為不到兩小時的時間，大約有70-90台車要進場，平均一台車只有1分15秒，只要一趕時間，講話就會打架。」

▲▼Dennis給自己一個任務，「希望不要吃超過十個螺絲。」（圖／記者季相儒攝）

其實身為紅毯主持人要做的功課很多，從入圍還沒公布，Dennis就將自己調整為備戰狀態，「我會開始私底下聽歌，同時等金曲官方有300-400頁的大整理，只能慢慢滑過去，因為不知道他們有沒有入圍！」而公布名單後，開始熟記所有專輯資料，最後則是等到「出席名單」才能將文稿順序重新整理。

Dennis的日常就是音樂，不管有沒有金曲獎，他每個月至少花70個小時做功課，隨時做好準備，確認入圍、出席名單後，Dennis重新整理專輯，並堅持親自聽過一遍專輯。令人敬佩的是，Dennis家中有一個「CD專用房」，他同時搭配每天的剪報，將不同的報紙放入不同的專輯中，這樣的做法雖然很傳統，但反而最安心。

▲▼專訪前空檔，Dennis仍在做功課。（圖／記者季相儒攝）

金曲獎進入最後倒數，除了將所有專輯聽完，Dennis也積極和紅毯搭檔瑪麗對稿，兩人開了無數次的會議、來回調整簡報，修正到最後一刻，就是希望站上戰場的那一晚，不要出任何一個差錯，Dennis表示，「其實現場左右兩側都還有電視旁白，左邊會寫著要問的問題，台是也會跟歌手Re過，還會給提前給藝人信封，好讓他們知道如何回答。」

▲▼Dennis、瑪麗、Lulu黃路梓茵一同接下金曲重任。（圖／記者李毓康攝）

一年主持超兩百個活動，金曲獎最為盛大，不僅是華語音樂的最高殿堂外，更是聽眾最關注的焦點，Dennis興奮大過緊張，「可以參加音樂最高殿堂，是一件很興奮的事情！」紅毯一主持，就是10年！不過當Dennis被問到會不會期待主持金曲獎典禮，他則謙虛表示，「我希望繼續再熬幾年，希望有更好的成績，現在的我還差一點，好像吳宗憲講的，如果不繼續參與的話，連機會都沒有。」

【採訪後記】

專訪這一天，台北市飄著細雨，我遲到了5分鐘，一進門後看見了今天的受訪者，他不是在滑手機，也不是在自拍，而是低著頭把握空檔，繼續準備晚上廣播電台要放的歌曲，即使已經擁有「人體資料庫」的稱號，Dennis仍不會放過每一個讓自己更好的機會。

▲▼Dennis將每份簡報都分門別類蒐藏。（圖／DJ Dennis提供）

其實，Dennis入行已經20年，不可能沒有人沒聽過他的廣播，對我來說，他就像是華語音樂圈的農夫，認真勤奮在自己的田地耕作，先別管能不能大紅大紫，他更求安穩豐收。

每天2點結束電台節目，回家後3點才睡，隔天7點起床看報紙、滑新聞，接著看完體育版新聞後，開始每天放10張專輯聽，聽到感動之處，就將專輯反過來做筆記，再把相關藝人的剪報放在專輯中，整理成資料庫。

▲▼Dennis愛音樂成痴，每天早起到睡前都在聽音樂。（圖／DJ Dennis提供）



從喜歡音樂的聽眾，最後變成自己的專業領域，那是一件神聖又可貴的過程，所以他認真生活、仔細做功課，就是希望可以帶給聽眾更多不一樣的感動。訪問結束後，Dennis接著又趕去和瑪麗開會，準備金曲紅毯的主持，晚上又接著是電台節目直播，這些外人看似忙碌的節奏，對他來說則是一種享受。