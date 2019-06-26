《寄生上流》出現台灣味！導演親自解答原因：全南韓都知道

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《寄生上流》奪下本屆坎城金棕櫚獎，即將在台上映，而片中居然出現台灣情節，那就是南韓遊客來台必吃的「台灣古早味蛋糕」！導演奉俊昊最近解釋原因，表示「台灣古早味蛋糕」全南韓人都知道，因此有共鳴，而這個設定也跟宋康昊一家人有關。

▲《寄生上流》裡面有出現台灣古早味蛋糕。（圖／CATCHPLAY提供）

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台灣意外與得獎大片有關連，導演奉俊昊解答了為何如此設計，他說：「2016年韓國曾經很流行標榜使用天然食材的台灣古早味蛋糕，結果最大的連鎖店被爆出添加化學原料。我在電影中設定宋康昊曾經加入賣台灣古早味蛋糕卻失敗，就是呈現韓國民眾都知道的時事，剛好也呼應宋康昊一家人都是一群說謊精。」

▲台灣味的設定，也呼應宋康昊一家人的狀況。（圖／由CATCHPLAY提供）

《寄生上流》28日（周五）即將在台灣上映，首映會後廣受媒體好評，試映會邀請眾多名人觀看，也佳評如潮。導演魏德聖看完形容奉俊昊：「讓人緊張又擔心、可悲又可笑，非常非常天才的導演。」導演瞿友寧則讚賞：「既藝術又商業、既過癮又深刻，是非常上乘的商業片。」

溫昇豪力推，「這部電影裡面有好多訊息，值得一看再看，不愧是韓國近期最好的電影。」吳慷仁則說，「看完心情有點複雜，因為太好看了，希望大家能到戲院去感受這個力道。」

▲《寄生上流》即將在台上映。（圖／由CATCHPLAY提供）

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。將於6月28日正式在台上映。