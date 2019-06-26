記者劉宜庭／綜合報導

Haha（哈哈）是韓綜《Running Man》班底之一，與星（金高恩）結婚7年，除了2個兒子，日前更宣布老婆懷第三胎喜訊，即將升格一家五口，讓眾人又驚又喜。近來，夫妻倆一塊登上節目分享私下家庭生活，不料卻引來網友批評，對此，星25日也透過IG發表長文，正式對外道歉了。

▲Haha和星結婚多年。（圖／翻攝自星的Instagram）

在韓綜《我家的熊孩子》23日播出內容中，Haha和星一塊現身，和金鐘國分享即將迎來第三胎寶寶的心情，以及平時夫妻倆的生活。期間，星爆料老公常喝酒，「居然會耍酒瘋！」金鍾國接著好奇問：「每次星懷孕後很累的時候，（Haha）現在也會喝完酒回家嗎？」星無奈回：「昨天也喝了。」

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Haha解釋，自己是因為工作的關係，才會順便去喝，並非是為了玩樂，「我喝酒不是在店裡就是在公司。」他也強調，會藉著喝酒激發音樂靈感，「真的，創作的痛苦就是這種，我得醉點（靈感）才能出來，太累了！」一番話被金鍾國笑虧，「可是你喝完酒有很多不記得的時候啊。」他笑著解釋，「所以我都有記下來…。」一旁的星則面露無奈，還開玩笑向老公揮了一拳。

至於被問到，心目中是妻子第一還是孩子第一？Haha思考了一下後表示，「我不是膽小鬼嗎？有點危險的我都不會做，我遇到心愛的妻子的時候，產生勇氣，例如有什麼黑社會的來找事的話，就算有任何危險在面前，都會擋住、會守護我的妻子，就這樣發誓然後活著，之後有了孩子，我感受到世界上從沒感受過的愛，我現在特別容易哭，只要想到孩子就會流淚，每次被問到能為了孩子去死嗎的問題，我0.1秒都不會想，有了這樣的勇氣。」

▲Haha和星近來一起上節目。（圖／翻攝自星的Instagram）

金鍾國這時突問，「但是會為了妻子死嗎？」Haha則開玩笑表示，這題需要花1周時間去思考，「別傷心啊老婆，還得轉移財產、名義轉換。會死的！但是要給我整理的時間。」一番話笑翻眾人。

有趣的是，Haha坦言，自從有了孩子後，變得容易感性，有次回家，還曾抱著孩子的鞋哭。接著星也證實，有時Haha離孩子的房間隔沒幾步，「但是怕吵醒孩子，就會躺在床上看孩子的照片和影片哭。」一旁的金鍾國笑虧，「那也是一種發酒瘋啊。」星則笑虧Haha更年期到了。

然而，節目播出後，星爆料Haha發酒瘋、更年期的舉動，引發部分網友不滿，認為沒必要在節目中公開私生活。面對外界爭議，她25日特地在IG發表長文，正面回應網友罵聲，強調雖然Haha偶爾會不小心喝太多酒，但除了這點，「他幾乎是個完美的老公。」

除了大讚Haha有責任感、是個溫暖的人，星也強調，「他同時也是為了孩子們奉獻的最優秀的爸爸。」她承諾，日後會對自己說的每一句話更加慎重，「想把節目變得有趣，有時候表現會有點過份，我會更加小心。」對於節目上引發的爭議，她則表示，「如果有人因此受到傷害，我真心道歉。感謝為不足的我們給予支持的人，我會更加幸福地生活的。」