大S踩到地雷！小S爆氣「偷用我梳子」　她下一秒高EQ反應超暖

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅上WeTV《我們是真正的朋友》，合體遊緬甸。節目花絮曝光，小S發現大S用自己的梳子，生氣的對大S說：「你是不是偷用我的梳子？我最討厭別人偷用我梳子，頭髮還不拔起來！」讓大S趕緊道歉，「行程比較趕，我們又比較晚起，所以對不起！」

▲大S和小S 。（圖／WeTV提供）

當小S邊說邊將太陽眼鏡掛在頭上，因為頭髮打結，眼鏡整個卡在頭髮上，小S馬上對大S撒嬌喊救命，大S見狀馬上展現姊姊風範，「來！」幫妹妹整理頭髮，這一幕讓網友留言直誇：「誤會解開後，兩人還是最親的姊妹。」

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節目找來信當嘉賓，當信現身把大S、小S、范曉萱與阿雅嚇一大跳，大S更打電話給老公汪小菲，要他猜猜節目請來了誰當嘉賓？汪小菲得知是信，直呼「他也太爽了吧！為什麼我不能去？」

▲信擔任節目嘉賓。（圖／WeTV提供）

大S見狀回：「我們姊妹們的聚會，當然不會帶老公和小孩啊！」還調皮地哼唱「老公小孩全都丟在家裡。」 事實上，汪小菲在節目錄影前，就曾透露：「這是我們結婚以來分開最久的一次，她們四姊妹在緬甸完成自己的夢想，6天不見，我和兒女培養感情，我們都很想妳。」

而在節目播出後，有關於老婆大S的相關訊息，汪小菲幾乎都是第一時間內點讚，甚至連網友的評論「看綜藝裡大S講話超有道理啊！同意點讚」的文章，汪小菲也默默的按讚，有網友誇大S是「寶藏媳婦」，雖然兩人閃婚8年，還是不太熟，才華挖也挖不完。





▲大S錄外景節目 。（圖／WeTV提供）