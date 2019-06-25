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《甄嬛》唐藝昕「中西式絕美婚紗照」曝光！　伴手禮謝卡藏「摯愛誓詞」

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星唐藝昕以《後宮甄嬛傳》中飾演「祺貴人」走紅，近日和交往9年的演員男友張若昀準備步入婚姻，2人預計在26、27日在愛爾蘭舉辦婚禮。小倆口的婚禮伴手禮在25日曝光，其中包含婚紗照，畫面甜到彷彿灑滿了糖。

▲▼張若昀、唐藝昕婚紗。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲張若昀、唐藝昕婚紗。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

據《新浪娛樂》報導，張若昀與唐藝昕為媒體送上婚禮伴手禮，粉嫩色調禮盒中以永生花鋪墊，盒中擺放著情侶香水、化妝品，以及附有2人婚紗照的謝卡，謝卡上印有知名詩人葉慈的《當你年老》，「當韶華已逝兩鬢斑白，我們記憶緩緩地重溫，在頭頂上的群山巔漫步閒遊，在那滿天繁星後面隱沒的面龐。」2人的署名中間用無限的符號連結，似乎象徵著小倆口愛情永恆。

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而附上的婚紗照有兩款，分別是中式及西式，中式禮服和一般大眾印象中的大紅色鳳冠霞帔不同，唐藝昕穿的是粉色的禮服，裙子是蕾絲設計，頗有中西合併的味道，張若昀也是上半身看似長袍馬褂，但下半身是西裝褲，復古中有新潮，相當特別。

▲▼張若昀、唐藝昕婚紗。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲張若昀、唐藝昕婚禮伴手禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

西式禮服則是以白紗及黑西裝為主，唐藝昕一手握捧花，一手牽著張若昀，身上的禮服剪裁合身且簡約，沒有過多的裝飾反而凸顯清新的氣質，而張若昀西裝筆挺，配上大小適中的領結，襯托穩重氣質的同時，西裝的剪裁也凸顯優越的身材比例，小倆口手緊緊牽在一起，臉上的燦爛笑容讓人同感幸福。

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唐藝昕, 張若昀, 甄嬛傳, 祺貴人, 後宮甄嬛傳

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