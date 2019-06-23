易烊千璽罕見告白！「愛的宣言3部曲」　千式酥音萌到羅志祥尖叫

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《這！就是街舞》第二季到了隊長們「搶人」環節，為了爭取到心儀的選手，隊長們無所不用其極，就連平時話少、靦腆的易烊千璽都放大絕，直接公開像選手AC（雷曦）表白，讓粉絲忌妒直說：「從今天起我就改名AC了！」

▲▼易烊千璽搶隊員放大招。（圖／翻攝自優酷）

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易烊千璽為了讓AC到自己戰隊，在吳建豪和AC交涉時迫不及待出聲，隔著小房間，他手持大聲公坐在地板上，一聲聲叫著「AC」。AC在小隔間裡面聽到了呼喊，回了句：「誰叫我？」他開始順著對方的話接下去。

表情有點靦腆的易烊千璽透過大聲公向AC喊話，「我是...千璽，你不要選別人，我選定你了這一輪，真的，我只要你！」一直給人沉靜印象的易烊千璽難得這麼直接向心儀選手表白，讓其他幾位隊長羅志祥、韓庚、吳建豪也忍不住尖叫。

▲▼易烊千璽搶隊員放大招。（圖／翻攝自優酷）

不只隊長們意外，選手們也很羨慕，重陽就說：「AC好幸福，我也想被千璽表白！」而就在此時，因為AC還沒立刻給答案，易烊千璽乘勝追擊：「我只掛你了，你不要跟別人走哦！」溫柔的千式酥音不只讓AC火速承諾：「好！」也迷倒電腦螢幕前的一大票粉絲。

▲▼羅志祥、韓庚及選手重陽都尖叫了。（圖／翻攝自優酷）

有趣的是，製作單位特別把這幾句「告白宣言」剪成一連串的集錦，提醒粉絲把影片時間軸拖回這裡然後看個10遍，從這刻起，彷彿所有的千紙鶴都改名叫AC了！

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。