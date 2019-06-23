男星爆「背著19年老婆出軌」許志安小三　1張照片讓酸民閉嘴了

記者李玟儀／綜合報導

香港女星黃心穎與許志安偷情一事掀起香港演藝圈動盪，沒想到又有自稱女方鄰居的人爆料，指她除了馬國明、許志安之外，還有兩位秘密男伴，其中一位被影射是電台DJ森美，森美除了否認之外，近日也首度公開結婚19年的妻子，外界猜測此舉應該是要撇清緋聞。

▲森美曾被影射和黃心穎過從甚密。（圖／翻攝自森美、黃心穎IG）

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在黃心穎風波期間，有鄰居指出曾目睹帶著一名香港樂隊吉他手，及一名電台DJ回家，她與該名DJ的舉止互動非常親暱，兩人甚至還十指緊扣牽手一起返家，而該位吉他手經常會畫眼線，近來所在的樂隊也即將辦演唱會。

對此，有網友猜測傳聞中的吉他手，就是即將在5月於紅磡體育館開唱的「MR.樂隊」的吉他手譚傑明，而DJ就是曾在黃心穎IG道歉文底下按讚的香港著名電台DJ森美，但2位均否認傳聞，其中森美更說，從未在工作場合以外與黃心穎見面，否認曾與對方回家。

▲森美首度公開老婆照片。（圖／翻攝自森美IG）

22日森美突然在Instagram貼出和結婚19年的妻子陳雅嫻的合照，夫妻倆站在一片花海中甜蜜合影，這也是他第一次公開和老婆曬恩愛，罕見行徑引起網友猜測或許是為了澄清和黃心穎的緋聞。