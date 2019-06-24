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網瘋傳「張柏芝小兒子生父是他」　英國籍高帥型男工程師曝光

記者李玟儀／綜合報導

香港女星張柏芝（張栢芝）2018年底證實生下第3胎「小王子」，一直以來都沒有公開親生父親是誰，也因此謠言不斷。近日有網友整理一系列照片，推測她的小兒子疑似是中英混血兒。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博、《騰訊網》）

▲張柏芝。（圖／翻攝自微博）

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網友發現張柏芝離婚後，曾多次和一名英國籍男子Leo合照，男方疑似在新加坡工作，擔任軟體工程師，年齡小她3至5歲，過去在她的不少照片中都可以見到男方身影，就連在懷孕期間，她也曾分享過兒子Quintus和Leo的鬼臉照片，看來關係應該不錯，不過目前翻看她的IG，照片幾乎已經被清空。

事實上，張柏芝和Leo不是第一次被懷疑是情侶關係，早在2013年就有新加坡媒體翻出多張2人合照，此外她曾在受訪中提過，之所以喜歡新加坡是因為喜歡運動，「在這裡可以暢快滑水。」之後就被發現她和Leo戲水的身影。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博、《騰訊網》）

▲網傳張柏芝小兒子的生父可能是這位英國籍工程師。（圖／翻攝自《騰訊網》）

循著這些脈絡，網友推測「小王子」可能是中英混血兒，不過不管是Leo或是張柏芝都沒有公開證實。除此之外，此前又有另一說法是，陸媒爆料有知情人士透露，張柏芝因為第3胎誕生前就和孩子的生父分手，所以才會一直沒有提到對方身分。究竟真相為何，可能還是只有她自己知道了。

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