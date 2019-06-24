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男星《極限挑戰》全程「被消失」！　網揭背後關鍵原因：不意外

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《極限挑戰》在最新一集中，觀眾發現突然多了一個「虛擬人物」，從頭到尾都在節目裡，卻好像沒有特別的功用及目的，引起網友好奇，之後發現這個虛擬人物疑似是為了遮蓋掉因為失言被指責的嘉賓張雲雷。

▲▼張雲雷《極限挑戰》全程被消失。（圖／翻攝自微博）

▲張雲雷《極限挑戰》全程被消失。（圖／翻攝自微博）

張雲雷先前曾在相聲裡調侃汶川地震，被網友砲轟消費災區、災民，連大陸官媒都表態，認為他以「國難」開玩笑，這場失言風波連帶影響到事業，例如《極限挑戰》是在風波發生前錄製的，依照其他節目之前遇到類似情況的作法，可能會竭盡所能的把人剪掉或是各種用圖案P掉，這次《極挑》則是選擇用「虛擬人物」的方式來代替。

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節目中從頭到尾，這個虛擬人物都跟著節目成員，反戴橘色帽子、身上是T恤、外套、牛仔褲，走的是一種休閒風，整體感覺就像是觀光景點區會出現在動畫影片中的導覽人偶。

▲▼張雲雷《極限挑戰》全程被消失。（圖／翻攝自微博）

▲張雲雷《極限挑戰》全程被消失。（圖／翻攝自微博）

雖然對於張雲雷的粉絲來說，好不容易期待已久的節目要播出了，結果打開電視卻只看到虛擬人偶，難免會有點失望，但製作單位不是隨便的剪輯或是p圖，而是認真地創作了一個虛擬人物，粉絲反應還算平和，而其他網友則是戲稱，想為節目後期工作人員的毅力及應變能力鼓鼓掌，「也太辛苦了吧，真是思路廣啊！」

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