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爸爸當葬禮司儀...女兒怒嗆「賺死人錢丟臉！」　媽媽狠甩一巴掌網全叫好

記者李玟儀／綜合報導

陸劇《少年派》由張嘉譯、閆妮及趙今麥等人主演，最近播出的片段引起網友討論。劇中這一家3口坐在飯桌前氣氛凝重，飾演女兒「林妙妙」的趙今麥不滿父親在殯儀館工作，讓她在同學面前丟臉，氣得指著爸爸鼻子要求換工作，甚至嫌棄爸爸摸過的東西，這一橋段讓入戲的網友痛罵：「林妙妙不尊重父母。」

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

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林妙妙從同學口中得知父親真正的職業後，氣得找父母理論，她認為不應該以「掙死人錢」為職業，這會讓她在同學面前抬不起頭，媽媽認為觀念不正確，強調這是「人本服務」，人的一生有生就有死，任何行業都需要有人去做，但林妙妙依舊堅持，「三百六十行哪行都可以做，唯獨這行不許幹！」

眼看母女倆吵得不可開交，作為父親的張嘉譯沒有動怒，居中緩頰要2人先吃飯，順手將菜盤挪得離林妙妙近一點，沒想到這樣的舉動卻被女兒嫌棄，林妙妙搶過菜盤，怒斥：「不許吃，別碰，你今天碰死人沒有，你別碰菜！」滿是嫌棄的語氣超傷人。

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

▲《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

媽媽氣不過指責，「你爸不偷不搶，憑本事賺錢吃飯，丟妳什麼人了？我都不嫌棄他，妳憑什麼說他呀！」林妙妙不甘示弱回嘴：「就憑他讓我在同學面前蒙羞了，他讓我抬不起頭，我看見的只有嘲笑還有恐懼！」之後林妙妙一言不合直接指著爸爸鼻子，直呼對方名字「林大為」，沒大沒小的舉動氣得媽媽直接賞一巴掌：「他是妳爸，幹什麼！妳別在這教育他。」

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

▲▼林妙妙被媽媽賞巴掌。（圖／翻攝自優酷微博）

▲▼《少年派》林妙妙嫌棄爸爸工作。（圖／翻攝自優酷微博）

這一段劇情掀起網友討論，網友不認同林妙妙的觀念，「什麼叫賺死人錢？為逝去的人最後提供一次最好的服務怎麼了！」也有網友說：「要是我，我也打，太不尊重父母。」希望透過這段劇情，讓更多人知道任何行業都值得尊重，不要歧視別人。

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少年派, 林妙妙, 張嘉譯, 趙今麥, 閆妮

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