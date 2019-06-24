等了20年！任賢齊、李宗盛世紀合體　飆唱《小小鳥》

記者關韶文／台北報導

李宗盛2019｢有歌之年」巡迴演唱會自5月於蘇州起跑， 23日在哈爾濱開唱，而整場演唱會最令人興奮的是「亞洲天王」任賢齊的驚喜現身，與李宗盛合唱金曲收獲全場最熱烈掌聲與尖叫。演唱會當天，恰巧是任賢齊生日，讓這次的合體別具意義。

任賢齊的驚喜現身，一出場便引得全場歌迷尖叫連連，吶喊、掌聲不斷。任賢齊剛於6月22日結束自己在天津的個人巡迴演唱會，6月23日便馬不停蹄趕到哈爾濱為李宗盛助陣擔任嘉賓。

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▲▼任賢齊、李宗盛難得合體。（圖／相信音樂提供）

值得一提的是，早在1999年任賢齊在香港紅磡舉辦的個人演唱會，當時邀請的嘉賓正是李宗盛；時隔20年，任賢齊又來到李宗盛的演唱會擔任嘉賓，此次跨世紀重逢，加上演唱會當日是任賢齊生日，使得當晚哈爾濱站的同台極具意義。

二人合唱《我是一隻小小鳥》與《漂洋過海來看你》，李宗盛的滄桑、任賢齊的磁性，兩種不同聲線的碰撞為歌曲的演繹賦予了全新的風格，熟悉的旋律回響在歌迷耳中，再次激起全場萬人大合唱。

任賢齊也感慨萬分表示：「大哥的歌曲鼓勵了我很多，我很榮幸在我之前的專輯中大哥幫我重新製作了《我是一隻小小鳥》，因為在這首歌發行的時候我是在後台負責燈光音響的工作人員，是趙傳大哥的這首歌鼓勵了我的人生。就算我是一隻小小鳥，但只要我努力不懈地揮動我的翅膀，我也會飛上青天、飛到我夢想中的天堂。」