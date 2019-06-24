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Mr.Children、椎名林檎歌曲有玄機！4歌手在專輯中藏彩蛋

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文／haji

不只是電影、遊戲有彩蛋，音樂當中可能也藏有許多創作者的小巧思，他們有可能是在專輯名稱上動手腳，也有可能是在曲順上藏東西，今天就帶你來看4組日本音樂人在他們的作品中所暗藏的小彩蛋吧！

椎名林檎《三毒史》：曲順有很多巧思！

有著日本搖滾女王之稱的椎名林檎，在日前發行了出道21年的全新專輯《三毒史》，而椎名林檎從以前就十分注重專輯文字的格式、字數等，尤其是對稱排列，這次的《三毒史》完美地體現了椎名林檎的「對稱美學」。

椎名林檎《三毒史》曲目排序


新專輯《三毒史》的曲目總共有13首，可以發現所有的曲名（包含標點符號）剛好都是五個字；而專輯當中椎名林檎有和男歌手合唱的曲目排序剛好都是相隔一首；第3首的〈マ・シェリ〉與第11首〈ジユーダム〉除了都是以日文片假名命名以外，也剛好在對稱位置的曲順；最後則是放在最中間的第7首歌曲〈TOKYO〉，則是全專輯唯一一首以英文表示曲名的歌。

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androp費時5年玩專輯名稱文字遊戲，今後打算湊齊英文26字母？！

日本搖滾樂團androp於2008年組成，從2009年開始，發行樂團第一張迷你專輯《anew》，而後發行的專輯先後順序為《note》、《door》、《relight》、《one and zero》及2014年的《period》，這6張專輯取名稱第一個字來看的話，正是他們的團名「androp」，讓歌迷笑稱：「費時5年的時間來玩文字遊戲，真可愛！」

androp從2009到2014年專輯

但這個文字遊戲並未就此打住，androp從2015年的專輯《androp》開始，專輯名稱先後取為《blue》、《cocoon》及《daily》，讓歌迷馬上意識到「這難道是要組成英文26個字母的意思嗎？期待全部蒐集到的那天到來！」

天團Mr.Children大玩諧音梗！神秘數字「10691059」原來是這樣！

日本搖滾天團Mr.Children 在去年9月17日，於官方網站上打出一段神秘數字「10691059」，並預告所有歌迷將在10月發行新專輯，讓許多歌迷紛紛討論「10691059」到底是什麼意思，而這個答案在10月3日終於明瞭，Mr.Children將新專輯名稱取為《重力與呼吸》，在日文發音當中：「10」近似「重」，「6、9」近似「力」，且「10」的另一種唸法像是日文的「和（と）」，而「5、9」則是「呼吸」，所以「10691059」＝「重力與呼吸」，頓時讓不少歌迷豁然開朗。而這也是Mr.Children繼1996年的《深海》專輯以來，睽違22年專輯名稱再度使用漢字。

魚韻新專輯《834.194》藏玄機，居然是代表著「距離」？

日本另類搖滾樂團魚韻（Sakanaction）最近有了新消息！距上一張專輯《sakanaction》後，睽違6年，終於要在今年6月發行新專輯《834.194》了！讓歌迷們欣喜若狂的同時，卻又不禁好奇「834.194」是什麼意思，而在魚韻的官網上也貼出了一段像是坐在車上到處旅遊的影片，並在最後寫道「834.194」，有不少眼尖的網友發現，影片車窗外出現的風景是北海道小樽市，正好是魚韻主唱山口一郎的故鄉，而山口一郎也於近日在廣播節目上透露「專輯名稱與之後的巡迴演唱會有所關聯。」

而有歌迷突發奇想，在地圖上測量北海道小樽市跟東京市的直線距離，發現剛好是「834.194公里」，這或許是巧合，也有可能就是正確答案，只能等專輯正式發售時才能得知了！

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關鍵字

椎名林檎, androp, Mr.Children, 魚韻, 日韓風

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