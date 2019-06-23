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石原聰美爆年底嫁社長男友！　業界洩「行程」：拒絕就是要結婚了

記者陳芊秀／綜合報導

繼男神古川雄輝、聲優梶裕貴和竹達彩奈宣布婚訊，衝擊全日本，緊接著32歲石原聰美也爆出年底結婚！自從她和IT社長前田裕二被拍到蜜遊沖繩，雖然一度傳出分手，實則仍默默交往中，現在傳出將在12月24日平安夜，同時也是自己33歲生日登記結婚，再度引發各界關注。

▲▼石原聰美和社長男友熱戀超過半年。（圖／翻攝自推特／高嶺之花、前田裕二）

▲石原聰美和前田裕二爆年底結婚。（圖／翻攝自推特／高嶺之花、前田裕二）

據日媒《東京體育報》報導，石原聰美和前田裕二交往後，感情進度被外界高度好奇，2018年主演《法醫女王》大獲好評，沒想到《高嶺之花》收視慘輸，為此還在殺青宴上落淚，當時業界推測「她現在完全不是可以結婚的情況。」隨後和緋聞男友並未一起慶生、跨年，引來感情生變的傳言，其實兩人是避開外界目光轉為低調。

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由於前田裕二雙親已經逝世，並傳出已經見過石原聰美的爸媽，交往一事已經獲得認同。而她婚後也不會引退演藝圈。

石原聰美如今身為一線女星，結婚不但衝擊全國，升格人妻還會影響往後演藝行程。電視台相關人士爆料，她在2020年4月有機會主演一部電視劇，因為尚未確定，如果拒接新戲，便會令外界聯想是要準備結婚了。她的生日是在12月24日平安夜，如果打算年底結婚，選在生日當天登記結婚，將會是最佳的時機。

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石原聰美, 山下智久, 石原里美, 前田裕二

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