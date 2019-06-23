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陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

記者劉宜庭／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有2歲兒子陳軒恩「棉花糖」，平常除了和粉絲交流育兒心得，也不時分享生活點滴，近來現身墾丁晨泳時，還不忘曬出一張泳裝辣照，性感指數直破表，不科學的火辣身材，也瞬間成為眾人關注焦點，意外掀起一陣熱議。

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄和陳建隆結婚後，育有2歲兒子陳軒恩「棉花糖」。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

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▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄同時擁有童顏臉蛋及魔鬼般火辣身材。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

28歲陳子玄擁有童顏臉蛋、火辣身材，完全看不出來，已經是生過一個孩子的媽媽。她23日同步透過臉書、Instagram發文，曬出一張辣照寫道：「早安，墾丁，晨泳去……。」畫面中，她穿著桃紅色低胸泳裝入鏡，大方展現傲人雙峰，泳衣幾乎快要包不住豐滿上圍，呈現出掉出東、西半球的視覺感，好身材全被看光，辣度破表。

▲陳子玄墾丁晨泳。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄墾丁晨泳。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

不僅如此，陳子玄似乎以素顏入鏡，臉蛋依舊十分水嫩、緊致，雖然僅露出上半身，白皙嫩肌仍流露出少女感，一點都看不出真實年齡，如今PO出這張晨泳辣照，也引來大票粉絲暴動留言喊，「辣死了」、「哇！好美喔」、「這個角度好性感」、「姐姐超性感的」、「噴鼻血了」，至於被發現肩膀上似乎有一塊疑似瘀青的痕跡，她則親自解答：「是拔罐。」

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