胡歌拿到新娘捧花！　女賓客搶下…下秒直接「塞給他」網笑翻

記者傅家妤／綜合報導

大陸演員胡歌單身多年，近年來每當有明星結婚，他就會成為被眾人催婚的對象，他日前為好友擔任伴郎，沒想到在婚禮上他的婚事也成為了眾人關注話題，甚至還有一名搶下捧花的女賓客，直接把該束捧花塞入他懷中，讓人笑翻。

▲胡歌為好友擔任伴郎，被眾人拱上前搶捧花。（圖／翻攝自微博／紅人站）

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近日微博上瘋傳一段胡歌參加婚禮的影片，他為一名圈外好友擔任伴郎，影片中只見他身穿灰色西裝，綁著一個小辮子，站在人群中依舊非常帥氣，而到了新娘丟捧花的環節中，他也被眾人拱上前去一起搶，不過最後還是沒搶到。

▲看到胡歌沒搶到捧花，女賓客直接搶下身旁男子的捧花並塞給胡歌。（圖／翻攝自微博／紅人站）

一名女賓客見狀，直接從身旁拿到捧花的男賓客手中，搶下該束捧花，一個轉身就塞到胡歌懷裡，因事發突然，胡歌抱著捧花站在原地，愣了數秒才反應過來，畫面非常逗趣。

▲拿到捧花的胡歌也非常傻眼。（圖／翻攝自微博／紅人站）

隨後「胡歌當伴郎搶到手捧花」的關鍵字也登上熱搜第一，不少網友看了以後紛紛笑言：「胡歌單身這麼久，大家都看不下去了」、「拿到捧花了，現在就只等你官宣了」。另外也有不少眼尖網友注意到，婚禮上除了胡歌以外，另一名男演員熊梓淇也在現場，意外掀起不少熱議。事實上，胡歌先前在某個活動上，被主持人問及婚姻大事時，他曾表示自己正在努力中，認為婚姻從來就不能當成計劃，一切還是要看緣分，順其自然。

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