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娶走《甄嬛》唐藝昕！　被問婚事…張若昀嗆「你管得著嗎」睡醒秒道歉

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星唐藝昕在《後宮甄嬛傳》中飾演「祺貴人」打開知名度，戲外跟同為演員的男友張若昀交往約9年，一直保持甜蜜感情，兩人即將在26、27日於愛爾蘭舉辦婚禮，張若昀21日現身北京機場，被記者追問婚事，他以一句「你管得著嗎」回應。事隔一天，他特別在微博上發文為先前嗆記者一事道歉。

▲張若昀、唐藝昕。（圖／翻攝自微博／張若昀、唐藝昕）

▲張若昀、唐藝昕即將在愛爾蘭完婚。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

張若昀身穿黑色寬鬆T恤搭配牛仔褲，一身輕便現身北京機場，據陸媒《新浪娛樂》報導，張若昀一出現，隨即被媒體及粉絲團團圍住，當時他戴著口罩，快速地幫粉絲簽名，被記者問及婚禮細節時，他僅以「你管得著嗎」回應，之後就直接離去，而他回應記者的態度也在網路上掀起熱議。

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▲▼張若昀。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲張若昀在機場嗆記者發文道歉。（圖／翻攝自微博／張若昀）

對此，張若昀22日特別在微博上發文道歉，「記者大哥們，行程匆忙，在機場我也不太會說話。」稱自己在睡醒後，特別反省了一番，自認態度不好，特別為此向眾人道歉：「趕上好日子，是我行事不周，願您多通融，笑口常開。謝謝各位了。」隨後還附上一張自己在飛機上的比YA自拍照，非常逗趣。

▲▼張若昀、唐藝昕爆秘婚。（圖／翻攝自微博）

▲張若昀、唐藝昕交往多年，兩人感情一直都很甜蜜。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

張若昀的父親日前向媒體證實，兒子及唐藝昕即將在26、27日於愛爾蘭舉辦婚禮，另外伴娘團的人選也已經確定，其中包括宋茜、沈夢辰。事實上，張若昀與唐藝昕交往多年，不過直到2017年8月兩人才首度在社群網站上公開放閃，當時他在微博上曬出兩人的親密照寫下：「時光賜給我們盜不走的愛人，而你賜給我時光」，女方也隨即回應：「時光往復，愛你如初。」雖然早已交往多年，但感情依舊非常甜蜜。

▲▼張若昀。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲張若昀發文。（圖／翻攝自微博／張若昀）

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