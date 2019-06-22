王識賢《樂園》上海電影節拿獎！新人男星「2年前有驚人巧合」

▲王識賢、原騰、陳澤耀等人主演國片《樂園》。（圖／秝米提供）

記者林映妤／台北報導

王識賢主演國片《樂園》在第22屆上海電影節得獎！馬來西亞新人演員原騰得到亞洲新人獎最佳男演員，而《樂園》另外一位男主角，同時也是原騰師兄的馬來西亞演員陳澤耀2年前也正好以《分貝人生》獲得同一個獎項！

《樂園》主要改編自台灣成功戒毒人士許有勝的故事。華哥（王識賢 飾）為一名沈淪毒海30年，最後在宗教信仰的幫助下成功戒毒的更生人，在市區近郊山上成立農場，希望幫助少年吸毒犯來進行勒戒。

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由於單純靠農作販售無法負擔十幾名少年的溫飽，農場開始與法院合作、爭取補助。自從法院轉介來一名有傷害前科的吸毒少年「鼠仔」（原騰 飾）之後，原本貌似平靜的生活也起了漣漪。

▲▼《樂園》原騰在上海電影節拿下亞洲新人獎最佳男演員。（圖／秝米提供）

王識賢在《艋舺》飾演兇狠的文謙也在《角頭2：王者再起》裡演出講義氣的仁哥，渾然天成的大哥形象深植在觀眾心中，許多人看完王識賢的表演，懷疑他真的有混過黑道，連導演廖士涵選角時都說，「這角色我第一時間，想到的就是識賢哥！」

《樂園》由獲得金馬創投百萬首獎的《分貝人生》編劇梁秀紅及以作品《乍暖》拿下金穗獎學生組首獎的陳定寧共同擔任編劇，《他們在畢業的前一天爆炸2》香港攝影師流星（張宇翰）擔任攝影。電影預計10月在台上映。

▲《樂園》原騰飾演有傷害前科的吸毒少年。（圖／秝米提供）