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《101》金宇碩、李鎮赫狂掃321萬票！　「創UP10TION奇蹟」出道4年首登熱搜

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《PRODUCE X 101》21日播出第二次排名儀式，不只排名大變動，這次還多了「X復活者」的新制度。其中曾以UP10TION（업텐션）出道的金宇碩（김우석）和李鎮赫（이진혁）狂吸321萬票，超高人氣也讓團名在22日登上NAVER熱搜。

▲《Produce 101》第四季。（圖／翻攝自Produce X 101官網）

▲《PRODUCE X 101》熱播中。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

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南韓最大搜尋引擎NAVER不只有標榜性的「熱搜關鍵字統整」，還可以精準看見不同年齡層1X歲、2X歲、3X歲、4X歲、5X歲以上的熱搜排名，在《PRODUCE X 101》播出後，UP10TION於22日凌晨突然登上3X歲熱搜排名，一直持續到早上開始出現在1X歲、2X歲的熱搜關鍵字排名且登上統整榜第15名。

▲UP10TION（업텐션，紅框處）登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）

▲UP10TION（업텐션，紅框處）登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）

搜尋UP10TION可以發現都是《PRODUCE X 101》21日節目相關新聞，其二成員金宇碩和李鎮赫在這次排名儀式中一舉拿下冠亞軍寶座，分別獲得約173萬和148萬票共321萬票，尤其是李鎮赫在剛播出時其實只獲得第38名，以這個排名為準的話這次就會遭到淘汰，但精彩表現和穩重又開朗的個性圈粉，這次一舉衝上出道組排名而且還是亞軍，更證明人氣水漲船高。

▲金宇碩和李鎮赫分別獲得冠亞軍。（圖／翻攝自推特／kimwooseokies）

▲金宇碩（圖上）和李鎮赫（圖下）分別獲得冠亞軍。（圖／翻攝自推特／kimwooseokies）

事實上，UP10TION是2015年出道的10人男子團體，當年透過實境節目《蒙面新人王戰 UP10TION》以蒙面表演的方式決定每個成員公開真面目的順序，如此特別的方式曾掀起一陣熱烈討論。

可惜的是UP10TION出道4年來雖然每年都有推出新作品，甚至在2016年一連推出3張迷你專輯成績仍沒有得過任一音樂節目冠軍，話題性和人氣也都逐漸下滑，如今金宇碩和李鎮赫參加《PRODUCE X 101》爆紅，連帶團體的知名度也跟著漸漸敞開，叫忠實粉絲都興奮不已。

▲UP10TION出道於2015年。（圖／翻攝自臉書／업텐션 Up10tion）

▲UP10TION出道於2015年。（圖／翻攝自臉書／업텐션 Up10tion）

▼UP10TION出道曲《So, Dangerous》MV。（影片／取自1theK (원더케이) YouTube，如遭刪除請見諒）

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PRODUCEX101, 金宇碩, 李鎮赫, UP10TION

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