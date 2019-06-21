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韓女星遭超速車追撞…老公說謊！　屍檢報告「血液裡有酒精」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓28歲女演員韓智星（音譯）上個月6日在高速公路，連續遭2輛車子追撞重傷不治，據韓媒報導，她的老公當時高速公路中央下車尿尿，她則是莫名站在車道中間嘔吐，遭疑酒駕。對此，她的屍檢報告終於在21日出爐，國科所證實「她的血液裡含有0.1%以上的酒精濃度」，證實韓智星當時酒駕，而後方追撞的車子當時超速造成憾事。

▲▼ 韓智星（圖／翻攝自韓網）

▲韓智星上個月在高速公路遇上死亡意外，國科所21日公佈屍檢報告。（圖／翻攝自韓網）

韓智星車禍死亡1個多月，國科所在21日公佈她的屍檢報告，血液裡含有0.1%以上的酒精濃度，是可以吊銷駕照的程度，而她無故站在車道中央，慘遭後方車輛追撞，如今也證實追撞車輛超速，當時時速達120公里。

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另外，韓智星老公當初接受調查時，承認自己有喝酒，但沒看到老婆喝酒，證詞遭指說謊，警方預計再次傳喚韓智星老公到案說明。

▲▼ 韓智星（圖／翻攝自韓網）

▲韓智星當時在車後嘔吐，老公在右方尿尿，下一秒便遭追撞。（圖／翻攝自韓網）

韓智星6日載著老公行駛於仁川高速公路上，行駛於第二線道時突然停下，老公隨即衝到最邊邊去尿尿，原以為她是為了讓老公方便才突然停下，但後來又被曝光她在車後彎腰嘔吐，才會遭超速的車輛撞上。

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