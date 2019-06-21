AB6IX 8月登台見面會！　福利加碼「多500名」搶票日出爐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人團體AB6IX由Wanna One成員李大輝、朴佑鎭以及MXM金東賢、林煐岷加上新人田雄所組成，甫出道便有高討論度，他們近來宣佈展開海外巡迴見面會，8月10日將在林口體育館會台粉，林煐岷難忘粉絲熱情：「第一次來臺灣的時候，感受到歌迷們真的很喜歡我們，熱情款待很多食物，真的非常感謝，而且食物也非常很好吃！」

▲AB6IX 8月登台見面會。（圖／全星秀提供）



AB6IX其中4位成員都來過台灣，只有田雄是即將第一次訪台，他聽到林煐岷大讚台灣美食、露出羨慕的眼光說：「這次我來台灣，也希望有空檔可以跟著團員們一起去吃好吃的東西。」AB6IX對台灣的印象除了熱情粉絲及美食外，也對台灣的歌曲及歌手表達興趣，覺得鄧麗君的《甜蜜蜜》很好聽，希望有機會可以跟台灣歌手一起合作。

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▲AB6IX難忘粉絲熱情，期待來台吃美食。（圖／全星秀提供）



此次見面會，AB6IX掛保證喊話「我們將會以有趣的脫口秀和帥氣的舞臺效果帶給大家美好的回憶，希望大家來現場支持我們，多多期待。」而他們特別寵台粉，加碼釋出見面會的粉絲福利，台灣的擊掌人數為1500名，比韓國、東京、新加坡見面會，足足多出了500個名額。「AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN TAIPEI」將於30日上午11點於ibon開賣，票價分為4900、3900、2900、2200元。