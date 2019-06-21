SEVENTEEN登機延遲…乘客氣炸！　經紀公司道歉「還原背後原因」

記者謝艾婷／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN於5月26日迎接出道4週年之後，也即將在成員們很想去的沖繩開見面會。而他們在17日結束見面會之後，預計從那霸機場返回南韓，不料卻有網友聲稱因該組合晚到機場導致班機延誤一小時。





▲SEVENTEEN出道四周年。（圖／翻攝自Twiter／@pledis_17）

該位網友在SNS上發文說：「在沖繩與某男子團體一同搭飛機，但因為他們的原因所以延遲了。」傳出文中指的，就是男團SEVENTEEN。

請繼續往下閱讀...





▲SEVENTEEN。（圖／翻攝自Twiter／@pledis_17）

接著更表示：「已有其他乘客提出了異議，如果是任何人都能這樣等待的話，雖然無話可說，但因為是藝人所以給予了優惠，真是無語呢。你們要是想按照行程坐飛機的話就包機吧。」表達了強烈的不滿。

所屬社Pledis娛樂於21日趕緊跳出來滅火：「SEVENTEEN在當天前一個小時就已經抵達機場了，手續也都依照航空公司規定按時辦理完畢，而在辦理登機結束之後，機場方面突然要求我們再次填寫再次入境的文件，耽誤了約30分左右，但原本的航班因為天氣惡劣的原因，預計延遲半小時。」接著還補充道：「雖然不是故意的，因飛機因為我們的原因導致誤點了，對此感到非常的抱歉。」