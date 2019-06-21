俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

記者張筱涵／綜合報導

俄羅斯練習生Sweatlana（스웨틀라나）在南韓經紀公司HiCC（하이씨씨）接受舞蹈、歌唱等教育，更曾在眾多知名節目像是《歡迎，首次來韓國？》等亮相敞開知名度，如今要在6月以SOLO身分出道叫人相當期待。

▲Sweatlana以亮麗外型受到矚目。（圖／翻攝自Sweatlana IG）

Sweatlana曾在《歡迎，首次來韓國？》、《非首腦會談》、《腦性時代：問題男子》亮相，當時就以清純美麗長相、流暢的韓文能力受到矚目，以最初的K-POPPER外國人作為目標努力，在個人經營的YouTube頻道也常上傳熱舞影片和側拍。

請繼續往下閱讀...

▲Sweatlana從小就愛聽K-POP音樂。（圖／翻攝自Sweatlana IG）

一連串的努力讓Sweatlana在還沒出道前Instagram就擁有10幾萬名粉絲追蹤，只要一更新照片都會破萬人按讚可見超高人氣，如今確定將以藝名「LANA（라나）」在6月底出道，不只粉絲相當期待，連過去從節目看過她的人也很期待會以什麼樣的歌曲、什麼樣的表演現身樂壇。HiCC工作人員也對外表示：「LANA為了完美的出道舞台每天都全心投入於練習中。」

▼LANA搶先曝光出道曲練舞側拍。（影片／取自LANA라나 YouTube，如遭刪除請見諒）