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田馥甄初登夏戀嘉年華　60組歌手接力嗨唱

記者蕭雅玲／台北報導

花蓮夏戀嘉年華邁入第18年，即將在7月4日於花蓮東大門廣場登場，主辦單位今年請來超強卡司接力嗨唱，開幕當天由亞洲舞王羅志祥旋風回台擔任壓軸嘉賓，一連八天共有60組歌手接力嗨唱，而在粉絲千呼萬喚多年，女神田馥甄Hebe也確定初登今年夏戀嘉年華，讓粉絲開心不已。

▲▼田馥甄。（圖／三立）

▲田馥甄確定初登夏戀嘉年華。（圖／三立）

夏戀嘉年華每年都吸引數十萬海內外歌迷朝聖，主辦單位花蓮縣政府從去年就開始邀請，期待卡司能有新亮點；今年由羅志祥打頭陣，「中國新說唱」導師潘瑋柏、天生歌姬A-Lin、韓流小天王畢書盡、八三夭、丁噹、玖壹壹、及令粉絲驚豔的天后田馥甄接力登台，甚至直接把台北小巨蛋個唱規格搬到花蓮，讓粉絲直呼賺到！

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▲▼潘瑋柏。（圖／三立）

▲潘瑋柏登夏戀嘉年華規格比照小巨蛋。（圖／三立）

夏戀嘉年華除天王天后拼場之外，去年得到金曲新人獎，今年更以《浪流連》入圍年度歌曲獎的茄子蛋，以及入圍多項大獎的饒舌歌手ØZI和LEO王、女歌手艾怡良、「聲林之王」冠軍李友廷，也在演出名單中。

▲▼羅志祥。（圖／三立）

▲羅志祥受邀擔任夏日嘉年華開幕壓軸表演嘉賓。（圖／三立）

為了讓這場音樂盛會更多元化，主辦單位也請來台語天后白冰冰、寶島歌王葉啟田、黃國倫、翁立友、魏如萱、蕭秉治 廷廷、鼓鼓 呂思緯、新生代偶像團體C.T.O、愷樂、白安、陳芳語等近60組卡司，堪稱全台暑假最大一場音樂盛會，江陪粉絲一起嗨翻八天八夜！

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羅志祥, 田馥甄, 茄子蛋, 畢書盡, 潘瑋柏, 八三夭, 玖壹壹

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