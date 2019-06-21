甄珍、秦祥林超狂「銀幕情侶」合體：送給李行的大禮！

記者林映妤／台北報導

李行導演才剛歡慶90大壽，徒弟影后甄珍就接連要在高雄舉辦「甄珍高雄影展」，放映她與李行合作的《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》6部作品，其中《心有千千結》6月底才由中國電影資料館修復完成，即將全球首映，甄珍表示，這是送給恩師最大的禮物！

▲▼甄珍、秦祥林《心有千千結》。（圖／高雄市電影館提供）

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「甄珍高雄影展」收錄《心有千千結》等14部甄珍從影55年的代表作品，甄珍感謝李行導演各處奔波遊說，終於讓影展落腳高雄，「影展能成功舉辦的關鍵，最大的幕後功臣絕對是李行導演。」

開幕片《心有千千結》在中國電影資料館全力支援趕工下，6月底完成全片數位修復，將以最完美的品質，帶領觀眾重溫七零年代的台灣文藝時期。7月12日晚間全球首映，屆時甄珍將偕導演李行、男主角秦祥林一同登台！



《心有千千結》是1970年代台灣愛情電影的代表作，李行繼《彩雲飛》之後，再次改編瓊瑤的同名小說，由李行成立的大眾電影事業公司出品。

▲▼甄珍、鄧光榮《彩雲飛》。（圖／高雄市電影館提供）

片中甄珍飾演年輕俏皮的可愛護士、秦祥林飾演富家少爺，是這對「銀幕情侶」的首度合作，不僅寫下當時的台灣票房紀錄，更風靡東南亞市場，讓秦祥林一夕爆紅，也讓甄珍再登亞洲票房女神的榮耀。



除了《心有千千結》首度以數位修復版本呈現，《彩雲飛》和《喜怒哀樂》過去幾年亦由國家電影中心完成數位修復版，將於影展一併呈現。

▲▼甄珍《群星會》、《婚姻大事》。（圖／高雄市電影館提供）

另外李行導演執導的《群星會》、《母與女》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》4部作品，則由國家電影中心完成前製的膠捲整飭、數位掃描，甄珍再投資重金進行後製調光等工作，以全新的「數位版」重現經典作品，為台灣影史保存李行和甄珍合作的珍貴作品。



「甄珍高雄影展」將於7月12至28日於高雄市圖書館總館、in89駁二電影院兩地上映。