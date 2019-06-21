ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

甄珍、秦祥林超狂「銀幕情侶」合體：送給李行的大禮！

記者林映妤／台北報導

李行導演才剛歡慶90大壽，徒弟影后甄珍就接連要在高雄舉辦「甄珍高雄影展」，放映她與李行合作的《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》6部作品，其中《心有千千結》6月底才由中國電影資料館修復完成，即將全球首映，甄珍表示，這是送給恩師最大的禮物！

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼甄珍、秦祥林《心有千千結》。（圖／高雄市電影館提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

「甄珍高雄影展」收錄《心有千千結》等14部甄珍從影55年的代表作品，甄珍感謝李行導演各處奔波遊說，終於讓影展落腳高雄，「影展能成功舉辦的關鍵，最大的幕後功臣絕對是李行導演。」

開幕片《心有千千結》在中國電影資料館全力支援趕工下，6月底完成全片數位修復，將以最完美的品質，帶領觀眾重溫七零年代的台灣文藝時期。7月12日晚間全球首映，屆時甄珍將偕導演李行、男主角秦祥林一同登台！

《心有千千結》是1970年代台灣愛情電影的代表作，李行繼《彩雲飛》之後，再次改編瓊瑤的同名小說，由李行成立的大眾電影事業公司出品。

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼甄珍、鄧光榮《彩雲飛》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

片中甄珍飾演年輕俏皮的可愛護士、秦祥林飾演富家少爺，是這對「銀幕情侶」的首度合作，不僅寫下當時的台灣票房紀錄，更風靡東南亞市場，讓秦祥林一夕爆紅，也讓甄珍再登亞洲票房女神的榮耀。

除了《心有千千結》首度以數位修復版本呈現，《彩雲飛》和《喜怒哀樂》過去幾年亦由國家電影中心完成數位修復版，將於影展一併呈現。

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼甄珍《群星會》、《婚姻大事》。（圖／高雄市電影館提供）

▲▼甄珍《群星會》、《母與女》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》。（圖／高雄市電影館提供）

另外李行導演執導的《群星會》、《母與女》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》4部作品，則由國家電影中心完成前製的膠捲整飭、數位掃描，甄珍再投資重金進行後製調光等工作，以全新的「數位版」重現經典作品，為台灣影史保存李行和甄珍合作的珍貴作品。

「甄珍高雄影展」將於7月12至28日於高雄市圖書館總館、in89駁二電影院兩地上映。

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

推薦閱讀

《返校》首支預告　公布方芮欣、魏仲廷！驚悚還原「禮堂上吊」期待值飆升

《返校》首支預告　公布方芮欣、魏仲廷！驚悚還原「禮堂上吊」期待值飆升

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

大陸金雞強撞金馬「意圖明顯」　李行開砲怒轟：自不量力！

大陸金雞強撞金馬「意圖明顯」　李行開砲怒轟：自不量力！

這互動太有愛！《從前，有個好萊塢》2大男神同框：我們彼此依賴❤

這互動太有愛！《從前，有個好萊塢》2大男神同框：我們彼此依賴❤

邱瓈寬、曾志偉宣布拍新版《最佳拍檔》！「金馬女星」加入攻2020賀歲

邱瓈寬、曾志偉宣布拍新版《最佳拍檔》！「金馬女星」加入攻2020賀歲

布麗拉森超暖！親帶「2位替身」領獎：她們就是活生生的驚奇隊長

布麗拉森超暖！親帶「2位替身」領獎：她們就是活生生的驚奇隊長

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩

張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩

雷神發威！《MIB》萬梗齊發　全球狂吸32.7億「空降冠軍」

雷神發威！《MIB》萬梗齊發　全球狂吸32.7億「空降冠軍」

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

甄珍, 李行

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光
  2. 湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！
  3. 于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！
  4. 5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出「想再努力」
  5. 孫翠鳳女兒結婚了！　新朗「4字承諾」娶走明華園第3代接班人
  6. 麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕
  7. 相隔三年再開唱　韋禮安變身DJ！EDM版《女孩》嗨爆
  8. 田馥甄初登夏戀嘉年華　60組歌手接力嗨唱
  9. 野生丁噹現信義區！　遇街頭藝人拉琴…她「即興飆唱」全場嗨了
  10. 陳喬恩收到「超美油畫」沒署名　PO出一問…原來是「陳妍希親手畫的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366