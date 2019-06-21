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浩子爆停工一個月？經紀公司「二月就已請假了」

記者蕭雅玲／台北報導

阿翔與謝忻爆出婚外情，經紀公司祭出全面停工的決定，但21日又傳出浩子將在八月帶妻小出國一個月，由於浩子手上同時主持民視《綜藝新時代》、公視《台灣金頌》以及衛視中文台《請問你是哪裡人》三個節目，製作單位表示：「浩子早在年初就已跟製作單位告假，這陣子也趕進度預錄，播出不會受影響！」

▲▼時代創藝浩角翔起記者會,阿翔浩子道歉。（圖／記者季相儒攝）

▲浩子傳出停工消息，經紀公司否認。（圖／記者季相儒攝）

浩子在搭檔阿翔爆出與謝忻的不倫戀之後，外界一直擔心「浩角翔起」會受事件影響而解散，但日前浩子不僅陪阿翔一起開記者會，還親口向關心他們的粉絲表示「浩角翔起不會解散！」讓粉絲鬆了一口氣。卻沒想到20日又傳出浩子「疑似」要停工消息，經紀公司也在新聞爆出後透露：「浩子在2月就已經跟公司請假，暑假要帶小孩出國。」並非臨時請假。

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▲▼時代創藝浩角翔起記者會,阿翔浩子道歉。（圖／記者季相儒攝）

▲浩子日前陪同搭檔阿翔一起開道歉記者會。（圖／記者季相儒攝）

由於浩子手上有三個節目的主持工作，製作單位為了避免進度受影響，這陣子也趕錄進度，像《綜藝新時代》原本每週錄製一天，變成錄製兩天；主持的《台灣金頌》第一季已經播映結束，製作單位早已安排六至十月錄製新一季的內容；而他與于美人一起主持《請問你是哪裡人》節目，製作單位早在農曆年前就知道他要請假，所以沒有存檔問題。

▲▼于美人。（圖／衛視中文台）

▲于美人預計九月帶一雙兒女到美國讀書。（圖／衛視中文台）

而浩子搭檔于美人主持《請問你是哪裡人》，經紀人也透露，于美人因要準備兒子與女兒到美國讀書事宜，在浩子出國期間不會安排出國計畫，最快要到九月學校要開學時，才會安排時間帶一雙兒女到美國。

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浩角翔起, 阿翔, 浩子, 于美人

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