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傑尼斯創辦人爆死訊…旗下藝人夜奔醫院！　公司傳23日「重大宣布」

記者陳芊秀／綜合報導

日本最大偶像經紀公司「傑尼斯事務所」社長喜多川強尼（ジャニー喜多川）18日昏倒緊急送醫，搶救進入第3天，甚至在業界傳出死訊。他高齡87歲，一手打造日本男子偶像王國，旗下男團包括SMAP、ARASHI、KinKi Kids、V6、TOKIO、KAT-TUN等，在娛樂圈擁有不動如山的地位，現在醫院外湧入大批媒體駐守，更傳出23日公司會有重大宣布。

▲▼傑尼斯喜多川社長送醫急救。（圖／翻攝自日網／週刊文春）

▲傑尼斯喜多川強尼社長送醫急救，中居正廣連夜守候。（圖／翻攝自日網／週刊文春）

據日媒《FRIDAY》報導，喜多川強尼18日在家中昏倒，立刻被送往醫院搶救，連日來包括子公司社長瀧澤秀明、中居正廣、東山紀之、男團King & Prince、TOKIO、KAT-TUN等，旗下藝人陸續驅車秘密前往探訪，令現場守候媒體預感事態不簡單。知情人士透露，「19日有藝人去看他，看到他多少有開口。」

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中居正廣在喜多川社長18日住院時，便在夜裡驅車到醫院探視，直到深夜1點都不見座車離開，儘管天團SMAP因故解散，和社長關係依舊深厚。隨後，社長已經謝絕外界探視，面對外界狂爆死訊，公司則一律回應「社長沒有大礙」、「傳言不是事實」，不過業界再度盛傳，傑尼斯事務將於近日做出「重大宣布」，最快會是23日，日媒推測這將是娛樂圈史上最重要的一天。

喜多川強尼自美國出生，60年代創業開設「傑尼斯事務所」，初期推出鄉廣美、澀柿子隊、少年隊、光GENJI等男子偶像團體，在娛樂圈掀起追星熱潮，接著再捧紅SMAP、Kinki Kids、ARASHI、TOKIO、關八、KAT-TUN等男團、每個團體都享有超高人氣。他7年前傳出身體狀況不佳，靠輪椅代步，原本常去的醫院，這次急救被送往其他醫院，再度引發外界臆測，他在經紀公司宛若「藝人父親」的存在，這次入院同時也對日本娛樂圈造成相當大的震撼。

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