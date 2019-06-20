Gary小10歲嬌妻正面曝光！　一家三口戲水…他甜喊：像在天堂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手Gary原是節目《Running Man》固定班底，他自從離開節目後，與老婆、兒子過著幸福日子，不時在Youtube曬出平凡的生活，羨煞眾人。特別的是，他婚後常在IG曬出與兒子的日常，卻對愛妻身份保護到家，直到13日的Vlog裡首度曝光老婆的正面照，揭開2年來女方的神秘面紗。

▲Gary婚後藉由Youtube影片分享日常。（圖／翻攝自Gary youtube）



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Gary一家三口近日前往越南度假，兒子已經會走路、牙牙學語，豐腴的嬰兒肥臉頰相當可愛，而負責掌鏡的人正是他的小10歲愛妻金小姐，夫妻倆以「親愛的」暱稱互喚對方，而他玩水時，陪著老婆、小孩戲水，悠閒的生活令他發出讚嘆「彷彿身處天堂」，一家三口幸福戲水羨煞眾人，不過，他對女方長相保護到家，老婆只有玩水的背影以及聲音入鏡。

▲▼Gary與老婆戲水，罕見曝光女方正面。

沒想到，就在影片的尾聲，Gary快速貼出一名綁著雙馬尾辮子的女生照片，結婚2年以來，首度揭開老婆的神秘面紗，女方打扮甜美、身材纖細，夫妻倆站在同個地方拍照，默契十足，這也是兩人自結婚以來，除了一張超暗的海灘牽手合照外，難得再度合體。