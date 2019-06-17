清純女團穿爆乳裝「半個胸部掉出來」　韓網罵翻：故意的！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「清純女團」Berry Good於2014年成軍，出道曲《Love letter》風格清新、可愛，卻沒能成名，團體載浮載沉5年，成員祚弦17日出席「GameDolympic 2019：GOLDEN CARD」活動，卻意外造成熱搜，她穿著cosplay爆乳裝性感登場，卻在活動照片刊出後，打扮被轟太誇張、故意裸露，經紀公司無奈喊冤「那是為了活動特別準備的服裝」。

▲▼Berry Good祚弦cosplay穿爆乳裝，造型被罵翻。（圖／翻攝自韓網、OGN IG）



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Berry Good成員祚弦17日出席電玩「GameDolympic 2019：GOLDEN CARD」活動，她穿著爆乳馬甲、黏上紫色尾巴，cosplay電玩裡的人物，打扮維妙維肖，展現出前凸後翹的爆乳好身材，對比其他2位成員，她的打扮較為精心。

▼▲Berry Good祚弦造型被罵翻，經紀公司緊急滅火。（圖／翻攝自韓網）



沒想到，祚弦的穿著被指是「故意裸露」，成為17日南韓最熱門的娛樂新聞第一名，大批網友湧入留言直呼她的胸部要掉出來了。對此，經紀公司表示「那是為了活動特別準備的服裝」，希望網友留言克制，OGN也為她講話：「角色本身就是如此，並不是故意要穿得很暴露。」