少時生病了！蒂芬妮、秀英也患心病…　15天前認：接受治療

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星太妍16日深夜告白罹患憂鬱症，現在正要服藥對抗，突如其來公開病疾，嚇壞大批粉絲。事實上，少女時代除了太妍告白罹患憂鬱症，蒂芬妮、秀英也有心理狀況，蒂芬妮15天前（6月2日）也在IG直播吐心事：「最近要去治療，心靈健康很重要。」秀英事後加入直播，她也坦承害怕站在人們面前。

▲▼蒂芬妮在IG直播承認「要去接受心理治療」。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



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蒂芬妮自前往美國發展後，時常開啟Instagram與粉絲互動，她2日再度直播聊聊近況，罕見提到「我即將要去治療，只是想讓大家知道要照顧好自己，你的心靈健康很重要，我只是想花幾分鐘讓大家知道，大家需要花點時間給自己、照顧自己。」談起這段治療，她的臉上撐起笑容，不想讓粉絲擔心。

▲秀英加入直播後，她也承認患心病，害怕站人們面前。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



蒂芬妮當天的直播邀請秀英加入，兩人談起心靈話題，秀英欲言又止，坦言站在人們面前感到很害怕，做採訪的話，人們只看到短篇的內容，人們卻對內容產生誤會、判斷她是個怎樣的人，「那些人真的會那樣想我嗎？我至少也活動了10年，10年以來我所展現的，應該要知道我不是那樣的人，連這些信任都沒有嗎？」

▲秀英採訪所說的每句話都非常小心。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



秀英坦承，如果要採訪的話，所講出的每句話都小心翼翼，更會在腦海裡沙盤推演，很害怕受訪。蒂芬妮安慰她：「我相信你，在身旁支持你。」最後溫馨結尾：「兩個人可以一起共有這種話題，真的感覺很好。」這段對話是15天前的內容，藝人身處演藝圈背負沉重壓力，心態調適很重要，而蒂芬妮願意踏出一步與粉絲分享心情，獲得許多歌迷鼓勵。

▲南韓藝人舞台上光鮮亮麗，私下承受極大壓力。（圖／翻攝自秀英IG）