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熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《請輸入檢索詞WWW》以入口網站業界的激烈競爭為背景，寫實展現出時下年輕人靠著關鍵字搜尋，獲取網路上資訊，結果有好也有壞。第4集裡，一名人氣演員受不了負面新聞登上熱搜的壓力走上絕路，戲劇內容為觀眾上了一堂震撼教育，新穎的題材讓收視率節節攀升，第4集成為同時段戲劇最高收視。

▲▼熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼《請輸入檢索詞WWW》寫實描述熱搜的足以害死一位人氣演員。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺（圖／翻攝自愛奇藝）

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網站關鍵詞最直接顯現出人們對於事件的關心度，《請輸入檢索詞WWW》第4集裡，劇裡一名人氣男演員韓民奎遭曝負面新聞，關鍵字排行榜分別是「韓民奎」、「韓民奎影片」、「韓民奎牛郎酒吧」，他承受不了壓力，央求入口網站的理事刪掉把關於他的關鍵字，但慘遭對方拒絕。

▲▼熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劇裡韓民奎演員承受不住壓力自殺。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼熱搜害死人氣演員！　8000人直播看好戲…他走上絕路自殺（圖／翻攝自愛奇藝）

大眾關心度越來越高，有網紅直接殺去韓民奎家門前直播，8000人同時在線上留言，諷刺時下網友看好戲的現狀，沒想到鏡頭一轉，韓民奎無法承受輿論壓力，最後走上絕路，新聞媒體爭相報導，頓時「韓民奎自殺」又成了熱搜第一名。

《請輸入檢索詞WWW》同時寫到年下男張基龍直進追愛的撩妹戲碼，又兼具諷刺時下社會的風氣，收視率節節攀升，成為近來最受討論的韓劇。《請輸入檢索詞WWW》每週四、五在愛奇藝上架播岀。

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