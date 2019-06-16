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練習生賣身遭逮！　經紀公司社長利誘：保護妳…竟性侵得逞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈連日風波不斷，YG娛樂公司事件還沒告一段落，韓媒15日又爆出一家經紀公司社長對練習生伸出魔爪，利用女方的弱點性侵得逞，事後，女練習生要求解約，他竟提出韓幣8000萬（約台幣230萬元）勒索費，練習生飽受精神折磨之下罹患嚴重恐慌症，社長涉嫌性侵、恐嚇等罪嫌遭到調查，事件因而爆發。

▲▼ 練習生賣春遭逮！　經紀公司社長利誘：保護妳…竟性侵得逞（圖／翻攝自SBS）

▲經紀公司社長對旗下練習生伸出魔爪。（圖／翻攝自SBS）

根據SBS新聞台報導，一名練習生A女於2015年簽給某經紀公司社長B，在偶然之下，B得知她4年前曾經待過一家經紀公司，該公司老闆利誘她性交易，藉以賺取生活費，她照做了。得知她有一段做過性交易的過去，社長B將她叫到家裡並威脅：「警察跟記者都知道了，妳要跟我實話，我才能保護妳。」怎料，B拿到一份自白書後，進而對她伸出魔爪得逞，事後表示「會好好解決此事。」

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▲▼ 練習生賣春遭逮！　經紀公司社長利誘：保護妳…竟性侵得逞（圖／翻攝自SBS）

▼▲經紀公司社長利誘：「要讓我知道事實，我才能保護妳。」拿到自白書後竟性侵得逞。（圖／翻攝自SBS）

▲▼ 練習生賣春遭逮！　經紀公司社長利誘：保護妳…竟性侵得逞（圖／翻攝自SBS）

練習生身心俱疲1年後要求解約，社長卻反咬她交出解決性交易的費用韓幣8000萬（約台幣230萬元）。B社長惡行多端，涉嫌性侵、恐嚇等罪嫌遭到警方調查，去年10月被判3年有期徒刑。

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