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雷／《阿斯達》宋仲基竟是雙胞胎！　關鍵人物現身：結束世界

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛、張東健領銜主演。劇裡瓦韓族遭大汗部隊滅族後，族人被帶到阿斯達土地，銀殲為了救回他們，綁架山雄，卻掉入妥坤的陷阱，但他因此得知妥坤也是伊格特的秘密，他威脅對方：「我會讓阿斯達所有人知道你是伊格特。」妥坤為了保護自己，取消了屠殺瓦韓族的命令，然而，第6集出現大彩蛋，原來宋仲基是一人分飾兩角，雙胞胎正式現身。

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

▲妥坤假扮阿拉姆恩神。（圖／翻攝自tvN）

銀殲為了救回瓦韓族，冒險找上太遏何，太遏何發現他深知伊格特是怎樣的存在，緊張地告訴妥坤：「那個野人知道了，他知道你是伊格特，他也知道伊格特存在的象徵是什麼。」兩人原打算殺了銀殲，但又害怕秘密因此洩漏。

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▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

▲▼妥坤試探坦雅，知不知道什麼是伊格特。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

妥坤想要壓制銀殲，把坦雅壓到面前詢問「你知道伊格特是什麼嗎？薩朗是受到神的祝福，伊格特就是詛咒，只要看到伊格特的瞬間，所有人都會死。」坦雅鼓起勇氣反抗：「你們害怕他們（伊格特）跟你不一樣，所以才殺了他，我們才不會這樣做。」她的回答打動妥坤的心意，妥坤看著她說：「別說殺死你們，我連你們的腳指甲都動不了。」而這句話跟銀殲說過的話一模一樣。

當妥坤與銀殲正式見面時，他向對方保證：「現在瓦韓族是我的性命，你抓著我的秘密，瓦韓族就是我的性命，如果你保密的話，你的氏族就不會死。」

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

▲▼妥坤、阿薩隆、海米忽起爭執。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

另一方面，海米忽擔心成為阿拉姆恩的妥坤勢力做大，暗地把瓦韓族綁到火之堡壘，此時，坦雅卻聽見了爸爸的聲音，晚上更夢見一位神秘的白衣人物，他戴著華麗的項鍊跟耳環，指向火之堡壘到高塔上，冥冥中彷彿暗示著她向上尋找。

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▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

▲宋仲基原來是一人分飾兩角，最大彩蛋出現。（圖／翻攝自tvN）

妥坤得知瓦韓族被擄到火之堡壘，派出大批大汗部隊前往，阿薩隆、海米忽、妥坤3派因此打了起來，瓦韓族趁勢逃跑，譚雅則是循著高塔的密道，竟一路一路往上爬，來到了一間神秘的房間，這個房間就是銀殲曾經夢過的地方，她拿起其中一個鈴鐺響著鈴，此時，後方有位神秘白衣人出現，這人就是白山奶奶預言的3天符印之一的鏡子，他與銀殲長得一模一樣，正是銀殲失散多年的雙胞胎兄弟，原來阿薩琿當年生的是雙胞胎。

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

▲▼阿薩琿當年生的是雙胞胎。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿斯達》宋仲基竟一人飾兩角！「長髮雙胞胎」現身：結束世界（圖／翻攝自tvN）

此時，「白山長老」阿薩莎坎預言響起，「劍、鈴鐺、鏡子將結束這個世界」，預言所指就是銀殲、坦雅以及銀殲雙胞胎兄弟。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

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宋仲基, 阿斯達年代記

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