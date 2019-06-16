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BTS霸氣防黃牛！　粉絲崩潰6000人站門外「有票進不去」…父母也遭殃

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，他們15、16日連續在釜山舉辦6週年見面會，一場吸引2.2萬觀眾到場朝聖，怎料，15日活動還沒開始，場外便爆發有票進不去的囧境，經紀公司為杜絕黃牛票，嚴格實施查明身分證的入場檢查，一堆人無法進場在外抗議，引來警察關切，Bighit也在16日鄭重聲明：「如事前說過的事項，會嚴格實施本人入場檢查。」

▲▼BTS霸氣防黃牛！　6000人站門外崩潰「有票進不去」…父母也遭殃（圖／翻攝自韓網）

▲BTS見面會嚴防黃牛。（圖／翻攝自韓網）

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防彈少年團為了歡慶出道6週年，見面會門票採取會員抽票制度，事前鄭重聲明「本人入場」。15日活動當天，有粉絲在網路上透露高達6000名粉絲無法入場，有人哀怨控主辦不公平，認為每個區域入場檢查的嚴格程度不同，驗證本人身份的方式也不一樣，「就算是本人直接買的票，還是被拒絕進場。」青少年的部分則是沒有身份證，透過學生證來驗證，其中包含父母幫小孩買的票，幾乎都被拒絕在外，現場一陣混亂，出動大批保全維持秩序。

▲▼BTS霸氣防黃牛！　6000人站門外崩潰「有票進不去」…父母也遭殃（圖／翻攝自韓網）

▲▼據韓媒報導，有6000人進不去。（圖／翻攝自韓網）

▲▼BTS霸氣防黃牛！　6000人站門外崩潰「有票進不去」…父母也遭殃（圖／翻攝自韓網）

對此，經紀公司態度堅硬表示，早就在社群網站、官方網站等地方事先通知，將會嚴格進行身份查驗，如果是讓出的票，沒辦法確認是本人所讓出的票無法進場，而有人提出學生證影本驗證，主辦仍會要求正本，否則就會被擋在外，若是爸媽幫買票，那就必須帶來戶口名簿證明家族關係。至於6000人無法進場，經紀公司反駁沒那麼多，此次硬起來嚴防黃牛票，也讓不少粉絲大開眼界直呼「真的嚴格」、「做得好」。

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防彈少年團, BTS, 防彈

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