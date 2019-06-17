任時完零負評形象毀了！　爆當兵休假123天「比一般人多2倍」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星任時完出道以來頂著「零負評」的光環，從偶像團體轉戰戲劇圈，亮眼的演技獲得肯定，人氣居高不下。他2017年入伍服役，短短2個月內便拿到「特級」徽章，怎料，3月剛退伍的他，17日遭爆料在軍中耍特權，休假超過123天，遭指控假期是一般人的2倍，引起大批網友不滿，就算經紀公司出面解釋，輿論仍未消停。

▲任時完才剛退伍，卻被爆當兵享特權。（圖／資料照／CFP／華聯國際提供）



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任時完3月剛退伍，卻遭指控在當兵期間享特權，報導內容直指，他在當兵的20個月裡，休假比一般士兵多了2.08倍，其中包含有薪假（年假）28天、獎賞休假18天、慰勞休假51天、補償休假（補休）14天、以治療為目的請假12天等，共休了123假期，比起2018年當兵士兵平均休假日59天多出了2.08倍。

▲任時完在軍中當兵休假比一般人還多。（圖／翻攝自任時完IG）



對此，經紀公司出面解釋，任時完休假確實比一般士兵多，但123天休假裡包含病假以及出席冬季奧林匹克運動會、國軍活動、軍隊裡受到模範表揚等所得到的獎賞休假，公司也表示，他在完成5個禮拜的新兵訓練時，優秀表現被任職為特級士兵及助教，因此多獲得40天的休假，澄清假期天數在規範內。

▲▼任時完零負評形象毀了，在韓被罵翻。（圖／翻攝自任時完IG）



然而，經紀公司雖然出面澄清假期多寡，但韓網輿論還是認為他享有特權，紛紛留言「比一般士兵休得多就是特權啊」、「任時完長得善良，背後什麼事都做了」，雖然仍有粉絲緩頰是他應得的假期， 但南韓風氣重視當兵制度，任時完休假過多依舊重創優良形象。