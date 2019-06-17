謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

記者張筱涵／綜合報導

阿翔和謝忻不倫戀延燒至今5天了，男方雖然第一時間出面說明道歉，但微笑表情和說的話讓經紀公司覺得有失莊重，將在18日召開記者會。而律師李怡貞16日翻出謝忻過去喊話阿翔「兄弟，我愛你」的貼文，氣得狂罵：「小三標準sop裝無知假單純。」

▲阿翔、謝忻路邊激吻被抓包後延燒至今。（圖／翻攝自阿翔、謝忻IG）

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李怡貞16日上傳2張截自謝忻粉絲團的照片，可以看見謝忻在2017年10月26日在敘述曾因為不知道驗屋是什麼而詢問阿翔，儘管對方當下不耐煩但一回到家發現「阿翔的小公主」傳來的語音訊息，才知道阿翔請老婆Grace陪她一起去。

謝忻和Grace去看屋這天還頭靠頭自拍，發文的最後表示：「小公主你真的嫁對人了！阿翔是暖男（愛心）！兄弟，我愛你！下輩子我還要當你的兄弟（激動地落淚）。」這段小插曲就當時看來「兄弟情」相當逗趣感人、Grace也真的嫁了個為朋友付出的暖男，但現在在李怡貞眼裡只有無比傻眼。

▲▼阿翔請Grace陪謝忻去驗屋。（圖／翻攝自謝忻臉書）

李怡貞氣得說：「有人問說，為什麼這件事都一直在罵小三。看看這篇，你有沒有覺得自己的問題很淺。說白一點就是因為她心機重的太過噁心，這篇一年多前的文章更可以證明一切根本有跡可循。驗屋是什麼？（小三標準sop裝無知假單純）估狗不會嗎？」

本身就非常討厭婚姻、感情第三者的李怡貞更言重地罵：「照妳這種天真爛漫裝敗齒（白癡）的程度，是不是也不知道驗尿是什麼？要不要也叫阿翔或是她老婆陪妳去驗尿？下輩子還要當人家兄弟？下輩子我還孔融讓梨咧！」

【李怡貞臉書全文】

＃律師執業心得

＃圖片取自外遇小公主粉絲團

＃叫我柯南

「兄弟，我愛你」

2017年的文章。

有人問說，為什麼這件事都一直在罵小三。

看看這篇，你有沒有覺得自己的問題很淺。

說白一點就是因為她心機重的太過噁心

這篇一年多前的文章更可以證明一切根本有跡可循。

驗屋是什麼？（小三標準sop裝無知假單純）

估狗不會嗎？

柯p會像妳一樣裝敗齒嗎？還柯P式抓頭咧？！

照妳這種天真爛漫裝敗齒的程度，是不是也不知道驗尿是什麼？

要不要也叫阿翔或是她老婆陪妳去驗尿？

下輩子還要當人家兄弟