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《大學生了沒》男星腦震盪送醫！前輩親見「亂棒猛K」：去選《角頭3》

▲▼陳慕、高捷拍攝手遊廣告。（圖／經紀人提供）

▲陳慕、高捷拍攝手遊廣告，在片場邊聊天。（圖／經紀人提供）

記者林映妤／台北報導

《大學生了沒》出身的陳慕首次和高捷合作拍攝廣告，飾演大哥的年輕時期，他初次嘗試武打動作，高捷提醒他最重要的是「眼神要銳利」，並親自指導、不厭其煩的示範，陳慕接受調整後受到對方賞識，高捷甚至特別說：「有機會你可以去試看看《角頭3》的徵選！」讓陳慕信心大增。

2人合作拍攝手遊廣告，事前陳慕以為高捷很嚴肅，一起工作才發現他溫柔又細膩，「印象最深刻是拍攝當天，我跟高大哥都刻意不吃晚餐，所以2人都待在一旁，突然很有默契地問對方怎麼不去吃飯，原來共同點都是一樣，不想吃得太飽，怕影響等等拍戲的注意力，就這樣開啟話匣子。」

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▲▼陳慕、高捷拍攝手遊廣告。（圖／經紀人提供）

▲▼陳慕飾演高捷年輕時期。（圖／經紀人提供）

▲▼陳慕、高捷拍攝手遊廣告。（圖／經紀人提供）

高捷認為陳慕很像年輕時的自己，看到他當天為了拍攝廣告老早就起床，拍到後來己經10幾個小時仍維持認真態度，便分享自己以前也曾有過拍起戲來好多天不睡覺的經驗，就是希望把每個鏡頭都拍到最好，完全拍到導演想要的。

陳慕個性猛衝，要嘛不做，要做就做到底，他首拍武打戲，就因為始終抓不到節奏，激發出鬥志，直接跟導演說，「那就直接真打吧！」結果厚紙棒一連K了4、5次，陳慕竟出現頭暈想吐的狀況，收工後經紀人帶他去急診，還檢查出輕微腦震盪；他膝蓋也因武打戲而發腫，路都無法走，被經紀人罵慘。不過拍完他卻覺得很值得，更希望下次有機會和高捷演父子！

▲▼陳慕、高捷拍攝手遊廣告。（圖／經紀人提供）

▲陳慕打到膝蓋都腫了。（圖／經紀人提供）

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