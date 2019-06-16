人物側寫／風暴一個月…喬喬早熟面對世界　她只是11歲小女孩

文／林奕如、圖／李毓康

5歲時的喬喬（于卉喬）因YouTube影片爆紅，時隔6年，在《我們與惡的距離》出演刺蝟女兒天晴，再度讓大眾矚目。但隨之而來的是家事被攤在陽光下，11歲小女孩應該無憂無慮生活，但早熟的她，已經察覺到許多事，正在用她的眼睛，去看、理解這個她身處的世界。

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探班喬喬首次舞台劇彩排，一進門我看著她打招呼，喬喬也向我微笑、揮著兩手回應，給我第一印象是： 「好有禮貌的小女孩啊！」隨即看她投入彩排，一點也不怯場，馬上進入狀況，細心聽導演教學指令，認真的神情，專業架勢十足，敬業程度絕對是100分，會忘了她其實才11歲。

11歲小女孩，假日不是應該跟朋友出去逛街、追星嗎？喬喬算是「非典型小女孩」，接受採訪時，喬爸沒有陪同，她個性沉穩有大將之風，面對鏡頭毫無緊張，自然地回答各種問題。這兩三年，她參加了各式公益活動，也說用自己力量去幫助別人，這樣很好。

我是演一個勇氣小天使，就是帶給大家歡樂，還有勇氣。

當然前陣子的家變風波，她不是完全沒有受到影響，從得知親生媽媽過世，再到告別式那一天，哭紅鼻子被爸爸抱離會場，負面新聞撲天蓋地而來，她手寫信反擊，說出心中的話，短短一個月，生活有許多波動，也許大人都承受不住，但她被問心情有好一點、冷靜了嗎，她懂事的頻頻點頭。

經紀人保護她，不想模糊焦點也禁談家事問題，喬喬就在一旁張大雙眼、安靜坐在椅子上，聽大人討論事情，察言觀色的她，來來回回看她其他人的神情跟語氣，不知所措的晃頭，她都知道發生什麼事，在她想追求當演員的夢想路上，未來要面臨到許多嚴苛考驗。

結束訪問，她穿特製羽毛裝小心起身，就怕弄壞衣服，我握著她的手，發現非常冰冷，她微笑露出可愛兔牙，安慰我說：「我不會冷，只是手容易冰而已。」其實那一刻，我很心疼。

●作者林奕如，《ETtoday星光雲》娛樂中心記者，用心接觸演藝圈人事物，用心看待每一個時刻，喜歡跟大家分享所想，用筆寫下所看所聽一切。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net