獨／喬喬神隱18天首現身　演勇敢天使吐「最害怕的事」

記者林奕如／專訪

喬喬（于卉喬）歷經家務風暴，神隱18天後首現身，接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。訪談途中，一路沉穩回答問題，當談及興趣才露出笑容，展現屬於11歲小女孩可愛的一面。暑假過後，她即將升上國中，心情是害怕同時又充滿期待，也念念不忘當演員的夢想，笑說可能是膚色黑又瘦，常演可憐兮兮角色，許願直呼：「想演樂觀角色。」

►人物側寫／風暴一個月…喬喬早熟面對世界 她只是11歲小女孩

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▲喬喬接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／記者李毓康攝）

喬喬參與紅鼻子鵲寶童樂會台北場演出，身穿特製羽毛裝，化身勇氣天使，神采奕奕跟團員一起彩排，比起上一次記者會曝光，她緊張又惶恐的神情，這次放鬆許多，也會主動跟團員哥哥姊姊們聊天說笑。首次嘗試舞台劇，她透露，最開心地方就是看大家排練，有人會偷偷搞笑一下，整個氣氛是歡樂的，她也細心留意導演的指令，敬業又認真的神情，會讓人忘記她只是11歲的小女孩。

▲喬喬紅鼻子鵲寶童樂會台北場演出。（圖／記者李毓康攝）

雖然演出「勇氣天使」，但談到自己的膽量，喬喬笑了一下，她說：「不會到特別勇敢，但也不會膽小，就是普通。」若是有害怕的事情，她腦海中最先想到是爸比， 「爸比就會跟我聊，他就會給我鼓勵，讓我想辦法不要那麼害怕。」

暑假過後，她即將升上國中，坦言是她最近害怕的事情，很怕科目更多、更複雜，自己跟不上進度，「爸比告訴我，你會擔心沒關係，幼稚園上國小時也是一樣，會有不一樣科目，但6年就過來了，國中也是一樣，他說我可以，我覺得我真的可以。」

▲喬喬放鬆和團員聊天。（圖／記者李毓康攝）

喬喬冷靜又沉穩的個性，跟平常興趣看書有關，在人來人往的後台，安靜地翻閱愛看的書，她熱情介紹：「我最近看《蘇菲的世界》、《紙牌的祕密》。這幾天有跟爸比討論要多買什麼書，訂了《庇里牛斯山的城堡》，是一個哲學小說，以及一套《莎士比亞》，就比較戲劇。」她不愛上網玩遊戲，開心笑說，就是喜歡看書，形容書房是「蟻丘」的狀況，書還放不下堆在地板上。

▲喬喬笑起來有可愛兔牙。（圖／記者李毓康攝）

笑起來有可愛兔牙，只有在這時候，喬喬才顯露出小女孩天真一面，她的偶像不是時下流行的韓團或偶像劇演員，而是從童星出道，長大成名校才女的艾瑪華森，她崇拜地說：「覺得她滿厲害，一開始認識是《哈利波特》的妙麗，後來知道她有演《美女與野獸》真人版，我喜歡貝兒角色，更喜歡她了。」

▲喬喬專注彩排，露出認真表情。（圖／記者李毓康攝）

升上國中後，喬喬也想持續演戲，毫不猶豫回答：「想，我當演員！」國中課業重，比較難兼顧拍戲，她聳聳肩覺得這不是問題：「可以用比較長的假期拍戲。」被問想演什麼角色，她毫不猶豫表示，「想要演開心角色，我發現可能是我膚色黑又瘦的關係，我常演可憐兮兮的角色，想要演樂觀角色，嘗試不一樣。」

前陣子的風波，喬喬受到不小影響，被問心情有好一點了嗎，她懂事的頻頻點頭，經紀人避談家事問題，保護她不想模糊焦點，她張大眼、安靜坐在一旁，聽大人討論事情，早熟的她，就像海綿一樣，其實正在用她的方式，去理解身處的環境。