邢菲《班長殿下》❤校草學渣　 「病床之吻」甜出新高度

記者林奕如／台北報導

甜寵劇盛行，《致我們暖暖的小時光》林一與邢菲組成的「末未CP」一砲而紅，邢菲微博粉絲逼近700萬，有「國民妹妹」之稱，近期她又擔綱演出的《班長殿下》，劇中飾演女學霸，男主角則是由牛駿峰出演，他在《楚喬傳》單戀趙麗穎，《微微一笑很傾城》飾演男主角楊洋的室友，備受矚目。

▲郉菲和林一《小時光》。（圖／WeTV 提供）

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邢菲在《小時光》和男主角林一有讓人怦然心動的「冰箱之吻」，林一環抱著邢菲，把她的頭依靠在冰箱上狂吻，至今讓網友甜在心頭，認為是最經典之吻之一。而新戲她和牛駿峰也有臉紅的「病床之吻」，兩人從邢菲動叉子對牛駿峰大喊：「我要殺了你！」後又大扇他巴掌，可謂是不打不相識，但卻又集集甜出新高度。

▲郉菲（右）與牛駿峰主演的網劇《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

牛駿峰先是在病床前對邢菲甜喊，「現在你是不是特別想以身相許啊？」而後上演「病床之吻」，兩人雖輕輕的一啄，卻也讓網友看得臉紅心跳。2人之後又在摩天輪上約會，牛駿峰不畏懼高症，陪搭摩天輪，因邢菲一句：「據說相愛的人在摩天輪到達最高點時抱在一起就會相愛到永遠。」忍著懼高症，演出「愛的抱抱」，讓該劇一舉突破億萬點擊，網友直呼「這才是愛情劇正確的打開方式，我們就要甜甜的愛情。」

改編自安向暖人氣小說《蜜愛百分百：校草的專屬甜心》，改變以往男主角都是學霸設定，這次變成學渣，學霸反而女主角，邢菲角色性格倔強、要強，在單親家庭，與父親相依為命，因一場意外而與顧梓晨（牛駿峰 飾）有了交集，顧梓晨是富家少爺，性格叛逆高傲，看似玩世不恭卻堅毅執著，兩人是不折不扣的歡喜冤家。