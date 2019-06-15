ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邢菲《班長殿下》❤校草學渣　 「病床之吻」甜出新高度

記者林奕如／台北報導

甜寵劇盛行，《致我們暖暖的小時光》林一與邢菲組成的「末未CP」一砲而紅，邢菲微博粉絲逼近700萬，有「國民妹妹」之稱，近期她又擔綱演出的《班長殿下》，劇中飾演女學霸，男主角則是由牛駿峰出演，他在《楚喬傳》單戀趙麗穎，《微微一笑很傾城》飾演男主角楊洋的室友，備受矚目。

▲邢菲與林一以網劇《致我們暖暖的小時光》爆紅。（圖／WeTV提供）

▲郉菲和林一《小時光》。（圖／WeTV 提供）

請繼續往下閱讀...

邢菲在《小時光》和男主角林一有讓人怦然心動的「冰箱之吻」，林一環抱著邢菲，把她的頭依靠在冰箱上狂吻，至今讓網友甜在心頭，認為是最經典之吻之一。而新戲她和牛駿峰也有臉紅的「病床之吻」，兩人從邢菲動叉子對牛駿峰大喊：「我要殺了你！」後又大扇他巴掌，可謂是不打不相識，但卻又集集甜出新高度。

▲郉菲（右）與牛駿峰主演的網劇《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

▲郉菲（右）與牛駿峰主演的網劇《班長殿下》受網友喜愛。（圖／WeTV 提供）

牛駿峰先是在病床前對邢菲甜喊，「現在你是不是特別想以身相許啊？」而後上演「病床之吻」，兩人雖輕輕的一啄，卻也讓網友看得臉紅心跳。2人之後又在摩天輪上約會，牛駿峰不畏懼高症，陪搭摩天輪，因邢菲一句：「據說相愛的人在摩天輪到達最高點時抱在一起就會相愛到永遠。」忍著懼高症，演出「愛的抱抱」，讓該劇一舉突破億萬點擊，網友直呼「這才是愛情劇正確的打開方式，我們就要甜甜的愛情。」

改編自安向暖人氣小說《蜜愛百分百：校草的專屬甜心》，改變以往男主角都是學霸設定，這次變成學渣，學霸反而女主角，邢菲角色性格倔強、要強，在單親家庭，與父親相依為命，因一場意外而與顧梓晨（牛駿峰 飾）有了交集，顧梓晨是富家少爺，性格叛逆高傲，看似玩世不恭卻堅毅執著，兩人是不折不扣的歡喜冤家。

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

推薦閱讀

方志友百分百信任楊銘威　老公跟閨蜜去親子餐廳「很放心」

方志友百分百信任楊銘威　老公跟閨蜜去親子餐廳「很放心」

劉以豪背著正宮獨處調情　抱郭雪芙上陽台狂撩：親我

劉以豪背著正宮獨處調情　抱郭雪芙上陽台狂撩：親我

海倫清桃語出驚人：阿翔很厲害！曝他「私下體貼行為」很攻女心

海倫清桃語出驚人：阿翔很厲害！曝他「私下體貼行為」很攻女心

曹晏豪熱戀鍾瑶　火警鈴連3響…曾之喬笑歪：不能再問了

曹晏豪熱戀鍾瑶　火警鈴連3響…曾之喬笑歪：不能再問了

謝忻悔當小三！傷害阿翔「我最好的夥伴」一肩扛責救火

謝忻悔當小三！傷害阿翔「我最好的夥伴」一肩扛責救火

張鈞甯氣質媽出新書「同框根本姊妹」　自己不急嫁先推銷媽

張鈞甯氣質媽出新書「同框根本姊妹」　自己不急嫁先推銷媽

劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

正宮求救KIMIKO：老公被小三搶走！隔半年「完美復仇」反擊

正宮求救KIMIKO：老公被小三搶走！隔半年「完美復仇」反擊

謝承均10年無休「犧牲太多事」　消失7個月「暫別本土劇」

謝承均10年無休「犧牲太多事」　消失7個月「暫別本土劇」

李銘順愛范文芳19年不變「飛澳甜度假」　貼心訂5歲兒最愛牧場小屋

李銘順愛范文芳19年不變「飛澳甜度假」　貼心訂5歲兒最愛牧場小屋

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邢菲, 致我們暖暖的小時光, 林一, 末未CP, 班長殿下》，劇中飾演女學霸，男主角則是由牛駿峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《X戰警：黑鳳凰》恐虧31億！　導演洩「背後原因」：責任在我
  2. 腥夫瘋狂偷吃　天心勸正宮離婚：外遇只會越來越頻繁！
  3. 65歲羅大佑開唱：90後舉手！　台下零星幾人..見這畫面笑了
  4. 大陸瘋傳新限令「禁翻拍」網慌了！　《三生三世枕上書》3雷點躺槍
  5. 邢菲《班長殿下》❤校草學渣　 「病床之吻」甜出新高度
  6. 《玩很大》沒泳裝看…楊晨熙祭出「中間全空」超兇衣！　亮出東西半球辣爆
  7. 金宇彬、申敏兒4年仍熱戀！　路人直擊甜蜜互動「餐廳零遮掩」
  8. 劉以豪背著正宮獨處調情　抱郭雪芙上陽台狂撩：親我
  9. 《X戰警：野獸》劇本已寫好「金鋼狼會出現」　《黑鳳凰》導演阻止開拍
  10. 蜜雪薇琪曝蕭亞軒近況！　曝遇挫折「心情沮喪給安慰」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366