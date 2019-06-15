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腥夫瘋狂偷吃　天心勸正宮離婚：外遇只會越來越頻繁！

記者林奕如／台北報導

張銘杰在《最佳利益》角色花錢掩蓋自己強暴外籍移工辛蒂（莫愛芳 飾）的事實，但他卻沒學到教訓持續外遇偷吃，讓正宮管夫人（岳虹 飾）忍無可忍找上律師（天心 飾）協議離婚，天心劇中台詞：「家暴和外遇在婚姻關係裡只會越來越嚴重，家暴不會停止，外遇只會越來越頻繁！」

▲天心飾演律師勸岳虹離開腥夫張銘杰。莫愛芳飾演外籍移工辛蒂控訴被雇主性侵（圖／華視提供）

▲天心飾演律師勸正宮離開腥夫。（圖／華視提供）

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天心角色根據過去經驗，認為管夫人要脫離腥夫，並協助幫忙爭取兩個女兒的扶養權，而男方的律師（納豆 飾）論點則認為，「當事人的確對婚姻不忠，但真的很疼那兩個孩子」，也希望幫男方爭取小孩，雙方協議陷入僵局。

▲天心飾演律師勸岳虹離開腥夫張銘杰。莫愛芳飾演外籍移工辛蒂控訴被雇主性侵（圖／華視提供）

▲納豆飾演人權律師。（圖／華視提供）

納豆正式加入演出陣容，飾演人權律師宋世傑，專門接一般律師事務所不敢碰觸的案子，他首度飾演律師坦言：「法律用語真的很難講。」並表示這個角色個性很溫暖、正義。納豆表示自己私下算是一個有正義感的人，朋友受到欺負都會站出來幫忙，他也透露：「大約2年前曾在騎腳踏車時，在路上撿到陌生人的錢包，結果就從台北東區一路騎到了士林，騎了10公里特地拿去給失主。」

▲天心飾演律師勸岳虹離開腥夫張銘杰。莫愛芳飾演外籍移工辛蒂控訴被雇主性侵（圖／華視提供）

▲莫愛芳飾演外籍移工辛蒂控訴被雇主性侵。（圖／華視提供）

劇情新播出「外籍移工被強暴」案件，莫愛芳飾演的外籍移工辛蒂，找上律師幫忙，表達自己不畏雇主名人的身分堅持要提告的橋段，她聲淚俱下地說出：「你們常說大家都是一家人，可是為什麼覺得你們都不喜歡我們，很討厭我們，老闆欺負我，我要討公道，為什麼好像做壞事的人是我，我只是要他跟我說聲對不起」，感動了不少觀眾，也引起台灣民眾依舊對於外籍移工、新住民仍舊存在歧視問題的討論。

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