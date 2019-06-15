《寄生上流》17天賣破台幣17億！導演洩：家教取自親身經歷

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《寄生上流（기생충）》在韓上映僅17天，累積達800萬觀影人次，總票房已突破17億台幣（約670億韓幣），眾演員不但拿著劇中經典道具祝賀，導演也透露，其實片中到豪宅家教是取自他個人經驗。《寄生上流》即將在6月28日全台上映，網友歸結4個理由告訴你非看不可。

▲▼《寄生上流》17天賣破台幣17億！眾演員慶祝。（圖／翻攝自CJ Entertainment臉書）

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《寄生上流》今（15）日在韓上映才17天，累積800萬觀影人次，眾演員在「CJ Entertainment」臉書祝賀，影帝宋康昊拿著戴上印地安羽毛的Kakaotalk玩偶，李善均則是在車上拿著咖啡杯寫下「800萬真的非常優秀」，崔宇植則是扛著一顆大石頭放在頭上，其實這些看似無關的場面都是暗示，皆跟電影有關，等待台灣觀眾進戲院揭曉。

由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等實力派演員共同演出，《寄生上流》故事描述貧富差距懸殊的兩家人，因窮人家的長子透過旁門左道來到有錢人家當家教，而造成始料未及的發展。

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億。（圖／CATCHPLAY提供）

身兼導演及編劇的奉俊昊透露，利用家教當作故事開端的靈感，其實是來自他就讀延世大學時期的家教經驗，他說：「我大學的時候當過數學家教，曾經到一棟花園別墅上課，別墅二樓還有一間三溫暖室。我還記得跟女主人面試的情景，以及大理石地板的觸感和房子寬敞又冰冷的感覺。這些記憶都成了我寫劇本的參考來源。」

▲《寄生上流》導演洩家教其實是取自親身經歷。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》在韓賣出好成績，還可能追破今年初最賣喜劇片《雞不可失》，網友歸咎4大必看理由：百萬觀影人次導演「奉俊昊」出品、影帝「宋康昊」掛保證演技、無法預測且讓人驚掉下巴的劇情發展、坎城金棕櫚獎首部得獎韓片，成為觀眾選為不能不進戲院觀看的原因。目前《寄生上流》將於6月28日全台正式上映。