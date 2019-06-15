ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《寄生上流》17天賣破台幣17億！導演洩：家教取自親身經歷

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《寄生上流（기생충）》在韓上映僅17天，累積達800萬觀影人次，總票房已突破17億台幣（約670億韓幣），眾演員不但拿著劇中經典道具祝賀，導演也透露，其實片中到豪宅家教是取自他個人經驗。《寄生上流》即將在6月28日全台上映，網友歸結4個理由告訴你非看不可。

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億！。（圖／翻攝自CJ Entertainment臉書）

▲▼《寄生上流》17天賣破台幣17億！眾演員慶祝。（圖／翻攝自CJ Entertainment臉書）

請繼續往下閱讀...

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億！。（圖／翻攝自CJ Entertainment臉書）

《寄生上流》今（15）日在韓上映才17天，累積800萬觀影人次，眾演員在「CJ Entertainment」臉書祝賀，影帝宋康昊拿著戴上印地安羽毛的Kakaotalk玩偶，李善均則是在車上拿著咖啡杯寫下「800萬真的非常優秀」，崔宇植則是扛著一顆大石頭放在頭上，其實這些看似無關的場面都是暗示，皆跟電影有關，等待台灣觀眾進戲院揭曉。

由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等實力派演員共同演出，《寄生上流》故事描述貧富差距懸殊的兩家人，因窮人家的長子透過旁門左道來到有錢人家當家教，而造成始料未及的發展。

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億！導演洩：家教取自親身經歷。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億。（圖／CATCHPLAY提供）

身兼導演及編劇的奉俊昊透露，利用家教當作故事開端的靈感，其實是來自他就讀延世大學時期的家教經驗，他說：「我大學的時候當過數學家教，曾經到一棟花園別墅上課，別墅二樓還有一間三溫暖室。我還記得跟女主人面試的情景，以及大理石地板的觸感和房子寬敞又冰冷的感覺。這些記憶都成了我寫劇本的參考來源。」

▲《寄生上流》17天賣破台幣17億！導演洩：家教取自親身經歷。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》導演洩家教其實是取自親身經歷。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》在韓賣出好成績，還可能追破今年初最賣喜劇片《雞不可失》，網友歸咎4大必看理由：百萬觀影人次導演「奉俊昊」出品、影帝「宋康昊」掛保證演技、無法預測且讓人驚掉下巴的劇情發展、坎城金棕櫚獎首部得獎韓片，成為觀眾選為不能不進戲院觀看的原因。目前《寄生上流》將於6月28日全台正式上映。

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

浩子屏科大畢典曝「阿翔不合真相」　提醒學生：請不要問時事題

浩子屏科大畢典曝「阿翔不合真相」　提醒學生：請不要問時事題

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寄生上流, 宋康昊, 奉俊昊, 李善均, 崔宇植, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《X戰警：黑鳳凰》恐虧31億！　導演洩「背後原因」：責任在我
  2. 腥夫瘋狂偷吃　天心勸正宮離婚：外遇只會越來越頻繁！
  3. 65歲羅大佑開唱：90後舉手！　台下零星幾人..見這畫面笑了
  4. 大陸瘋傳新限令「禁翻拍」網慌了！　《三生三世枕上書》3雷點躺槍
  5. 邢菲《班長殿下》❤校草學渣　 「病床之吻」甜出新高度
  6. 《玩很大》沒泳裝看…楊晨熙祭出「中間全空」超兇衣！　亮出東西半球辣爆
  7. 金宇彬、申敏兒4年仍熱戀！　路人直擊甜蜜互動「餐廳零遮掩」
  8. 劉以豪背著正宮獨處調情　抱郭雪芙上陽台狂撩：親我
  9. 《X戰警：野獸》劇本已寫好「金鋼狼會出現」　《黑鳳凰》導演阻止開拍
  10. 蜜雪薇琪曝蕭亞軒近況！　曝遇挫折「心情沮喪給安慰」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366