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Grace近況曝光！「後背交叉2條線」網一看好心疼　力挺喊話：正宮完勝

▲▼ Grace近況曝光！「後背交叉2條線」網一看好心疼　力挺喊話：正宮完勝（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲Grace跟阿翔出席畢業典禮！（圖／翻攝臉書爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

「沒有拿捏好分寸！」浩角翔起阿翔與謝忻在光天化日下甜蜜喇舌，不倫戀曝光鬧得滿城風雨，最大受害者無非是正宮Grace，據悉，阿翔積極求得愛妻原諒，昨（14）日女兒畢業典禮上，夫妻倆神情凝重現身校園，有網友拍下背影照，力挺喊話「正宮還是完勝！」

阿翔路邊甜吻謝忻，這一條越界的偷吃舉動，讓他與Grace婚變傳聞甚囂塵上，更親手毀了愛家好男人的形象。據《中國時報》報導，昨天兩人低調出席大女兒小泡芙的畢業典禮，是婚外情爆發後，首次同框公眾場合，然而彼此相敬如冰，沒有太多互動。

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一名女網友也在現場，直呼「背影很熟悉」，並在後方拍下背影照，可見阿翔戴著鴨舌帽，穿著輕便白T配上牛仔褲，藍色與桃紅配色的後背包，讓人看得好眼熟，沒錯，就是熱吻謝忻當天，阿翔也曾背過的包包。

而Grace穿著氣質的飄逸長裙，上半身的黑色火辣背心，讓人為之一亮，交叉的挖空造型，除了露出性感美背，好身材若隱若現，完全不像是3個孩子的媽。背殺照曝光，氣勢一秒壓過小三謝忻，讓女網友力挺喊話「正宮還是完勝～正宮辛苦了！」

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▲▼ Grace近況曝光！「後背交叉2條線」網一看好心疼　力挺喊話：正宮完勝（圖／翻攝臉書爆廢公社）

大批網友也看了好心疼，紛紛安慰回應「我想抱抱正宮」、「小孩最可憐」、「餿掉的東西，就算最後搶贏撿回來繼續啃下去，也是會難以下嚥、互相痛苦而已」、「小孩的成長只有一次，大人不管怎麼樣都不關小孩的事」、「當公眾人物的家人真的是很可憐」、「婚姻關係中，只有兩個人自己最清楚。尊重當事人的選擇，別再輿論人家的家務事了」、「Grace是個識大體的女生，加上是孩子的場合，所以她應該是為了孩子暫時先放下這件事吧！真是辛苦她了」、「做錯了，要勇於面對，認錯」。

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踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

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關鍵字

Grace, 阿翔, 正宮, 謝忻

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