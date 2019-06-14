曾智希1萬9球鞋送男友生日禮！　結果被嫌爆…她冷回「是多怕短？」

記者潘慧中／綜合報導

有「小郭雪芙」稱號的曾智希身材窈窕，成為不少網友心目中的女神。近日受邀分享感情事，她透露有次大手筆花了1萬9千元買下名牌球鞋，送給男友當生日禮物，怎料隔天馬上被打入冷宮。

▲▼曾智希曾買下1萬9的球鞋送男友。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



請繼續往下閱讀...

曾智希在《媽媽好神》透露，有次聽到男友說：「每一個男人的鞋櫃裡面都要有一雙名牌球鞋」，她便默默記在心中，並悄悄買下1萬9千元的名牌球鞋，她透露男友收到當下的確很開心，但對方最後放在鞋櫃2、3年都沒穿它：「我只是說每一個人鞋櫃都要有一雙，但我沒有說我會穿它、我想要啊！」

▲曾智希男友並不領情。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



不只這樣，男友也很不解曾智希為何是買黑色的鞋子，「妳什麼時候看過我穿黑色？有黑白配色妳為什麼不買？」而且，對方連高筒版型也要嫌，「那會讓東方人腳短！」主持人鍾欣凌則冷回一句話：「他是多怕短？」

▲▼曾智希男友一直嫌。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



曾智希接著說：「他就很怕短，但是他又有180幾，他就是覺得高筒會讓他身材比例不好。」看到名牌球鞋躺在鞋櫃，心裡難免覺得不值，她好心勸男友穿出去打球，沒想到對方仍堅持己見：「誰會穿一雙1萬9的鞋子去打球！？」

▲曾智希男友最後還是沒穿那雙球鞋出門。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



▲約從33：47分開始。（影／取自YouTube／媽媽好神）

