專訪／蔡瑞雪回憶2年前韓選秀淚崩　飽受網路霸凌：我不敢看路人眼睛

記者林奕如／專訪

蔡瑞雪因韓服照大紅，被封「北一女神」，2017年赴韓參加選秀節目《偶像學校》，嚴苛的歌舞考驗，加上不懂韓文，讓她備感辛苦，節目播出後，網路負評更是排山倒海而來，事隔2年，她再度提到此事，看似堅強，但像美麗泡泡一樣，情緒一戳就破，談到回憶2度淚崩。

▲蔡瑞雪接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／公視提供）

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當年蔡瑞雪受到邀約，前往南韓錄製選秀節目，主旨是徵選練習生，但到了之後發現跟她想得不一樣，「人才輩出，還有當了6到8年的前輩，最小才12歲，有些人學舞是看過就會跳。」她舞蹈、唱歌沒基礎，盡全力學習，但韓文是一大難關，因為聽不懂指令，所以練習頻頻出狀況。

▲蔡瑞雪2年前到南韓參加選秀節目。（圖／公視提供）

「我真的很想學好。」蔡瑞雪想跟上大家的進度，不敢休息，直到生病發燒，躺在寒冷的練習室休息，她回想起當時狀況，邊落淚邊說：「雖然我們語言不通，但同組的姊姊看我很冷，把6個人的外套堆到我身上。」她當時腳踝韌帶受傷，從宿舍到食堂時，還有一起參與節目的練習生背她上下樓。

▲蔡瑞雪走過網路霸凌，近期參與戲劇演出。（圖／公視提供）

因為節目保密條款，她當時手機沒收3個月，無法聯繫家人，有一次公開表演，蔡瑞雪聽到台下一直有人用中文大聲喊她的名字，「我不確定是不是媽媽，但我覺得是，可是沒有看到臉，我只記得下台後我大哭。」她說到此，眼眶再度泛紅，眼淚止不住。

她不好意思說：「家人真的是我淚點，因為我家人很反對我走演藝圈，他們在台灣有看到評論，也很心疼我。」事後回台，她印證當天聽到真的是媽媽聲音，家人那天飛去看她表演。

▲▼蔡瑞雪劇中飾演情竇初開高中生 。（圖／公視提供）

自知自己的歌舞水平沒有達到標準，不過網友的負評，沒有像媽媽一樣溫暖，蔡瑞雪被淘汰回台後，一拿到手機，先被家人安慰不要難過，「我看新聞留言、大學生論壇，一開始很介意負面留言，可能10個留言，有7個不好留言，我就會哭一整晚，我知道很誇張，沒辦法。」當時走在路上，她連別人眼睛不敢看，會覺得別人議論她。

事隔2年，她最近比較好轉，可以看網路留言，走過低潮，蔡瑞雪說：「攻擊妳的新聞，都是養分。那時會哭，現在會笑，現在想想滿好笑。」她還會用當年自己受訪，講錯「台南名產有宮原眼科」當笑話。她近期參與公視《噬罪者》戲劇演出，飾演情竇初開的女高中生，和曹晏豪是青梅竹馬，喜歡上他的哥哥莊凱勛，但最後慘被殺害，棄屍在湖水中。