ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／蔡瑞雪回憶2年前韓選秀淚崩　飽受網路霸凌：我不敢看路人眼睛

記者林奕如／專訪

蔡瑞雪因韓服照大紅，被封「北一女神」，2017年赴韓參加選秀節目《偶像學校》，嚴苛的歌舞考驗，加上不懂韓文，讓她備感辛苦，節目播出後，網路負評更是排山倒海而來，事隔2年，她再度提到此事，看似堅強，但像美麗泡泡一樣，情緒一戳就破，談到回憶2度淚崩。

▲蔡瑞雪《噬罪者》專訪。（圖／公視提供）

▲蔡瑞雪接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／公視提供）

請繼續往下閱讀...

當年蔡瑞雪受到邀約，前往南韓錄製選秀節目，主旨是徵選練習生，但到了之後發現跟她想得不一樣，「人才輩出，還有當了6到8年的前輩，最小才12歲，有些人學舞是看過就會跳。」她舞蹈、唱歌沒基礎，盡全力學習，但韓文是一大難關，因為聽不懂指令，所以練習頻頻出狀況。

▲蔡瑞雪《噬罪者》專訪。（圖／公視提供）

▲蔡瑞雪2年前到南韓參加選秀節目。（圖／公視提供）

「我真的很想學好。」蔡瑞雪想跟上大家的進度，不敢休息，直到生病發燒，躺在寒冷的練習室休息，她回想起當時狀況，邊落淚邊說：「雖然我們語言不通，但同組的姊姊看我很冷，把6個人的外套堆到我身上。」她當時腳踝韌帶受傷，從宿舍到食堂時，還有一起參與節目的練習生背她上下樓。

▲蔡瑞雪《噬罪者》專訪。（圖／公視提供）

蔡瑞雪走過網路霸凌，近期參與戲劇演出。（圖／公視提供）

因為節目保密條款，她當時手機沒收3個月，無法聯繫家人，有一次公開表演，蔡瑞雪聽到台下一直有人用中文大聲喊她的名字，「我不確定是不是媽媽，但我覺得是，可是沒有看到臉，我只記得下台後我大哭。」她說到此，眼眶再度泛紅，眼淚止不住。

她不好意思說：「家人真的是我淚點，因為我家人很反對我走演藝圈，他們在台灣有看到評論，也很心疼我。」事後回台，她印證當天聽到真的是媽媽聲音，家人那天飛去看她表演。

▲▼ 《噬罪者》金凱德飾演潘天愛 。（圖／公視提供）

▲▼蔡瑞雪劇中飾演情竇初開高中生 。（圖／公視提供）

▲▼ 《噬罪者》金凱德飾演潘天愛 。（圖／公視提供）

自知自己的歌舞水平沒有達到標準，不過網友的負評，沒有像媽媽一樣溫暖，蔡瑞雪被淘汰回台後，一拿到手機，先被家人安慰不要難過，「我看新聞留言、大學生論壇，一開始很介意負面留言，可能10個留言，有7個不好留言，我就會哭一整晚，我知道很誇張，沒辦法。」當時走在路上，她連別人眼睛不敢看，會覺得別人議論她。

事隔2年，她最近比較好轉，可以看網路留言，走過低潮，蔡瑞雪說：「攻擊妳的新聞，都是養分。那時會哭，現在會笑，現在想想滿好笑。」她還會用當年自己受訪，講錯「台南名產有宮原眼科」當笑話。她近期參與公視《噬罪者》戲劇演出，飾演情竇初開的女高中生，和曹晏豪是青梅竹馬，喜歡上他的哥哥莊凱勛，但最後慘被殺害，棄屍在湖水中。

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

劉以豪劈腿誘惑：800萬過一夜！帳篷內「愛撫郭雪芙鎖骨」

劉以豪劈腿誘惑：800萬過一夜！帳篷內「愛撫郭雪芙鎖骨」

王瞳豪雨拍戲大姨媽又來了　塞「夜用衛生棉」上工全身濕

王瞳豪雨拍戲大姨媽又來了　塞「夜用衛生棉」上工全身濕

討厭病態減肥！曾之喬「要健康不魔鬼」運動保火辣身材

討厭病態減肥！曾之喬「要健康不魔鬼」運動保火辣身材

李千那奔南投愛女國中畢典　很多人在看「我忍住沒哭」

李千那奔南投愛女國中畢典　很多人在看「我忍住沒哭」

馬如龍「粉色訃聞」曝光！沛小嵐淚：他很喜歡這顏色

馬如龍「粉色訃聞」曝光！沛小嵐淚：他很喜歡這顏色

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

洪都拉斯驚爆「謝忻曾對我放電」　曝她私下真實個性

洪都拉斯驚爆「謝忻曾對我放電」　曝她私下真實個性

方志友百分百信任楊銘威　老公跟閨蜜去親子餐廳「很放心」

方志友百分百信任楊銘威　老公跟閨蜜去親子餐廳「很放心」

謝忻悔當小三！傷害阿翔「我最好的夥伴」一肩扛責救火

謝忻悔當小三！傷害阿翔「我最好的夥伴」一肩扛責救火

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

28歲女歌手「口鼻爆血」搶救3天驟逝　粉驚：剛剛才看到她發IG！

女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

快訊／阿翔偷情後同框老婆Grace！　現身女兒畢業典禮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡瑞雪, 莊凱勛, 夏于喬, 隆辰翰, 曹晏豪, 噬罪者, 蔡淑臻, 林子熙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊
  2. Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！
  3. 賀一航畢業典禮　白冰冰主持「最後演出告別式」
  4. 《玩很大》新陣容有「金曲歌王」對尬玖壹壹！網嗨炸：必看
  5. 專訪／蔡瑞雪回憶2年前韓選秀淚崩　飽受網路霸凌：我不敢看路人眼睛
  6. 賀一航「最後一場演唱會」　告別式藏心思完成他遺願
  7. 防彈少年團出道以來第一次！　J-Hope x V「雙聲帶」唱平行時空
  8. 《初戀小事》女主角「變性陷不倫戀」　浴室「開腿塞模」咬牙強忍網震撼！
  9. 28歲吳亦凡鬆口「想有個伴」！　公開徵婚未滿1個月…洩成家時間表
  10. 素顏直播被狠酸「噁心給掰臉」…小A辣：哈哈！　爽朗回應讓粉絲全服了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366