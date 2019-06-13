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約湯姆克魯斯單挑　小賈斯汀「後悔了」公開背後原因

記者傅家妤／綜合報導

加拿大小天王小賈斯汀（Justin Bieber）先前突然在推特上向動作巨星姆克魯斯（Tom Cruise）喊話，找對方單挑，進行一場一對一的公開格鬥賽，突如其來的行徑讓大家都非常好奇，兩人到底發生了什麼事，對此湯姆克魯斯並沒有做出回應，但小賈斯汀近日受訪時，公開了自己這麼做的原因，「當時也不知道是在想什麼，只是隨便就發了這麼一條PO文。」

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、《神鬼傳奇》劇照）

▲小賈斯汀解釋並非真的要找湯姆克魯斯單挑。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、《神鬼傳奇》劇照）

小賈斯汀一周前在推特上點名湯姆克魯斯，要與對方來一場格鬥賽，「湯姆，如果你不接受挑戰的話，就代表你怕了！」還表示如果湯姆克魯斯拒絕，那他此生都無法放下這件事，隨後還tag了UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁Dana White，巡詢問對方是否願意主辦這場賽事，態度非常認真。

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▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）嗆聲要和湯姆克魯斯（Tom Cruise）釘孤枝。（圖／翻攝自推特、IG）

▲小賈斯汀發文。（圖／翻攝自推特／小賈斯汀）

該則PO文在網路上掀起不少熱議，有不少網友也幫忙標註了湯姆克魯斯，但他本人至今都未做出回應。但小賈斯汀日前被狗仔捕獲，接受採訪時表示，當時他也不知道自己在想什麼，就是隨便發了一則PO文，稱自己經常都會這麼做，並沒有其他的意圖，「我和湯姆克魯斯並不認識，我只是開個玩笑。」

小賈斯汀也自知無法打敗湯姆克魯斯：「我覺得他會把我揍到屁滾尿流，如果真的要打，我真的得練一下身材，他可能高出我好幾個段位。」

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關鍵字

小賈斯汀, Justin Bieber, 湯姆克魯斯, Tom Cruise

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