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吳怡霈摔車「2門牙當場噴出」　隔一禮拜工作人員傳好消息：撿到了

記者林奕如／台北報導

吳怡霈在三立《天之蕉子》拼了，拍攝一場騎腳踏車追逐搶匪的戲，剎車一瞬間人往前爆衝，結果人飛出去，楊子儀就站在前方，懊悔沒有接住她：「兩顆門牙噴出來。」因為神經受損，目前她在進行根管治療，預估整個療程需2個月，要花約20萬才能完全弄好。

▲楊子儀、吳怡霈、陳謙文、楊小黎、唐豐《天之蕉子》首映會，黃靖倫、大牙。（圖／三立提供）

▲楊子儀、吳怡霈劇中有許多親密吻戲。（圖／三立提供）

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吳怡霈現在想起來都還怕怕的說：「當時也試過剎車，但沒想到還是有意外，由於地是柏油路，當時腦中一片空白，後來突然閃出『死定了』，原以為會傷到臉，沒想到最後是撞到門牙。」當下楊子儀陪同去醫院，他爆料，馮凱導演明明一直LINE傳訊息很關心，但現場鐵漢柔情只罵她：「笨。」

隔一個禮拜後，吳怡霈原場景再拍攝，她怕到手發抖，楊子儀還安慰不用怕，現場工作人員也跟她說好消息，撿到她摔斷的2顆門牙，她哭笑不得，現在門牙是暫時固定，但是十分脆弱，硬的東西都不能咬，楊子儀則說：「要拍吻戲時，要小心力道，在嘴邊會煞車，就怕不小心又撞斷牙齒了。」

▲楊子儀、吳怡霈、陳謙文、楊小黎、唐豐《天之蕉子》首映會，黃靖倫、大牙。（圖／三立提供）

▲陳謙文、楊小黎。（圖／三立提供）

陳謙文這次飾演大反派，劇中被很多人K，楊小黎就笑說每次看他俊俏的臉，巴掌怎麼打的下去，馮凱導演更現場改詞，要楊小黎惹怒他：「你不行，你只能3秒，你很小。」楊小黎說，他眼神都殺紅了。陳謙文也為戲減肥，一個月內他就瘦了7公斤，現在他是劇組身材最好的一位。

▲楊子儀、吳怡霈、陳謙文、楊小黎、唐豐《天之蕉子》首映會，黃靖倫、大牙。（圖／三立提供）

▲黃靖倫、大牙。（圖／三立提供）

該劇12日舉辦首映記者會，主要演員楊子儀、吳怡霈、楊小黎、陳謙文、唐豐、太保、張瓊姿、周宜霈（大牙）、黃靖倫、王晴、鄭志偉、洪都拉斯、陳夙雰 、謝麗金、岳虹、呂世偉、唐于菡等都出席。導演馮凱很開心這次拍攝將演員們都擺脫了慣性演法，他也特別讚賞黃靖倫，因為他演活了劇中天資聰穎卻患有自閉症的角色，導演還表示一定會替他報金鐘獎最佳男配角。

這次演員在南部拍戲每日朝夕相處，感情好得不得了，但馮凱導演還是爆料被吳怡霈叫「白爛」，他笑說導戲30年第一次被叫這二字，而這句話脫口而出也讓吳怡霈介意了好多天，只要遇到到導演就和她說對不起，吳怡霈笑說：「我一直內疚，因為就是用詞不當！」

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