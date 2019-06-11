應采兒爆懷二胎了！　「挺凸肚現身孕媽聚會」網求性別曝光：給Jasper妹妹

記者張筱涵／綜合報導

香港演員陳小春2017年帶著Jasper（小小春）上《爸爸去哪兒5》後，一家人的互動都受到廣大矚目。應采兒肚子動態當然也是外界關注的焦點之一，近日就爆出她挺著微大的肚子現身，而且還和懷孕中的李艾、麥迪娜在拍「專屬孕媽」的新節目。

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▲應采兒、陳小春和Jasper廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自應采兒IG）

應采兒11日上午被爆出數張在別墅區中的小公園散步照，可以看見她穿著寬鬆上衣和輕便長褲，肚子看起來有些微凸而且時不時還以手保護。照片中還能看見有李艾和麥迪娜，而這2個人都是懷孕中的媽媽外，據悉她們相聚是要3個人一起上《新生日記》節目。

▲應采兒被拍到肚子微凸照。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

事實上，《新生日記》10日公開的嘉賓剪影照中，就有一張照片神似應采兒，就連介紹詞「她是辣媽派送小甜瓜」也有相符，當時就有很多人猜一定就是她沒錯。如今又有應采兒挺著微凸肚照片，粉絲也都相當期待這個消息被證實那天，「如果這胎是個女兒就好啦！想起來之前《爸爸去哪兒》裡山雞哥對小泡芙的樣子，要是個女兒一定會很幸福」。

然而，陸媒《新浪娛樂》求證應采兒經紀人後得知：「假消息，謝謝大家關心，有好消息會跟大家分享。」

▲《新生日記》其中一張剪影激似應采兒。（圖／翻攝自芒果tv微博）